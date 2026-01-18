食楽web

みなさん、コンビニやスーパーでも手に入るちょっと高価なチョコ、食べたことありますか？

「PREMIUM Ghana（プレミアムガーナ）」もその一つ。2026年バレンタイン限定の新作が1月20日から発売される予定ですが、先行で先日いただきました。これがかなり美味。口の中で幸せにとろける奥深い味わいなんです。

パティスリー界を先導するピエール・エルメ・パリ（PIERRE HERMÉ PARIS）とコラボレーション。同ブランドの代表的なシリーズ「アンフィニマン」から着想を得た3種のチョコレートがラインナップされています。

「プレミアムガーナ 生チョコレート＜アンフィニマン ヴァニーユ＞」、「プレミアムガーナ フルーツショコラ＜アンフィニマン フレーズ＞」、「プレミアムガーナ トリュフ＜アンフィニマン ピスターシュ＞」（ピスタチオチョコ、とろける口どけの濃厚なガーナホワイト、ピスタチオチョコの3層仕立て） 各12枚入 540円前後 ※全てオープン価格

3種類とも専門店級の味わいなんですけど、やっぱりこれが一番のお気に入り。

2025年にも発売され、“幻の青いガーナ”として話題を集めた「プレミアムガーナ 生チョコレート＜アンフィニマン ヴァニーユ＞」。ガーナミルクの薄いシェルの中に、香り高いバニラの生チョコレートが閉じ込められ、柔らかくとろけていく。この板チョコのような薄さもいいんです。バニラの風味がふわ～と広がる。至福…の一言です。

「プレミアムガーナ フルーツショコラ＜アンフィニマン フレーズ＞」は、中からイチゴ＆ホワイトチョコソースが溢れでます。とろ～リとした甘酸っぱいソース、目を閉じる美味しさ。ガーナのチョコの甘さがまたちょうどいい。

この味わいを500円ちょっとで味わえる、幸せな「贈りもん」。自分に、友達に、大好きな人と一緒にどうぞ。