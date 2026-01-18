一つひとつ、実の状態を見極めながら手摘みで収穫

●大分県の国東（くにさき）半島でつくられる、唯一無二のオリーブオイルとは？大切な人に“おいしい感動”ごと贈れるお取り寄せとしてご紹介します。

大分県の北東部に位置する国東（くにさき）半島は、山・海・里が寄り添うように広がる、自然豊かな土地です。実はこの地に、日本最大級となる約38haのオリーブ畑が広がっています。そう、国東は、オリーブの新たな産地として注目を集めているのです。

この国東エリアでオススメしたいのが、「国東クリーブガーデン」のオリーブオイル。収穫したその日に搾ることで、フレッシュさと澄んだ香りが際立つ逸品です。ちなみに、なぜ“オリーブガーデン”ではなく、“クリーブガーデン”なのかというと、九州・国東のQ、クオリティのQを表現しているからだそうです。

国東クリーブガーデンの商品ラインナップ

筆者自身、現地で広大なオリーブ畑を目にし、このオイルを使った料理を味わって以来、そのおいしさが忘れられず、いまも定期的に購入しているお気に入りの一本です。

普段は海外産のオリーブオイルもよく使いますが、搾りたての味わいを知ってから、「これはいろんな人に知ってほしい。贈りものにも最適だ」と思うようになりました。

国東クリーブガーデンはこんな場所

国東クリーブガーデンのオリーブ園が広がる丘からの眺め

さて、前述の通り、国東半島は自然豊かな土地ですが、同時に、古くから寺社仏閣や石仏が点在し、祈りの文化が今も息づく場所でもあります。どこか空気が澄み、訪れると気持ちがすっと整うような、静かな神々しさを感じさせる地域です。

海と山が重なり合う、大分・国東半島の景色

そんな国東半島の穏やかな丘陵地に、日本最大級のオリーブ農園「国東クリーブガーデン」はあります。大分空港から車で約15分前後とアクセスの良い場所にありながら、約38haの広大な敷地にオリーブの木がずらりと植えられた圧巻の風景が広がります。

育ったオリーブの実は丁寧に手摘みされ、収穫後すぐに搾油。搾油から瓶詰めまでを自社で一貫して行い、鮮度を守るUVカットボトルを採用するなど、品質管理にも細やかな配慮が行き届いています。こうした積み重ねが、香りの立ち方や後味の澄んだ印象につながっています。

国東クリーブガーデンのオリーブオイルを紹介

仕上げにひとまわしするだけで、野菜の甘みと香りが引き立つ初搾りオイル「夢雫」3,348円（100ml）

初めてなら、ぜひ味わってほしいのが、収穫初期にだけ登場する初搾りオイル「夢雫」。ひと口目から香りが立ち上がり、軽やかな辛みとほろ苦さが広がります。

“いま摘んだ実”の青さやみずみずしさがしっかりと伝わる味わい。温野菜やフレッシュチーズ、白身魚のカルパッチョに合わせると、素材本来の甘みと香りがぐっと引き出されます。

毎日の食卓に寄り添う定番「クリーブオイル エキストラバージン」

白身魚のカルパッチョなら、素材の甘みを引き立てる、エキストラバージンの澄んだ香りを楽しめる

もう一品は、「クリーブオイル エキストラバージン」（3,348円・100ml）。世界最高峰のエキストラバージンオリーブオイルが集う国際的な品評会「Japan Olive Oil Prize 2025」において、金賞を受賞した大分県国東産エキストラバージンオリーブオイルです。

青葉のようなフレッシュな香りと、やさしい苦み、あとからすっと伸びる辛みが特長。油っぽさがなく、料理の輪郭をきれいに整えてくれる一本です。蒸し野菜、白身魚、スープ、パンにひとまわしするだけで、普段の食卓に“ちょうどいい上品さ”が生まれます。

九州の柑橘の香りが活きたフレーバーオイルも

大分かぼすフレーバーオイルで仕上げたパスタ。フレーバーオイルは各3,348円（100ml）

このほか、大分かぼすをはじめ、宮崎ひゅうがなつ、熊本グリーンレモン、2025年の新作・福岡タロッコオレンジなど、柑橘の個性を生かした、爽やかな香りのフレーバーオイルも販売されています。

仕上げのひとまわしで味に軽やかなアクセントが加わり、サラダやカルパッチョ、冷奴、唐揚げのレモン代わりにも活躍。すっきりとした酸味と香りの余韻が心地よく、料理に季節感を添えてくれるシリーズです。

オリーブ新漬けなど加工品もおいしい

ちょっとしたおもてなしの簡単料理にも、「クリーブの新漬け」（864円）で華やかなひと皿に

国東クリーブガーデンでは、オリーブを活かした加工品もラインナップされています。例えば、収穫したばかりのオリーブを渋抜き・塩漬けにして仕上げた「クリーブの新漬け」は、青い香りとやさしい渋みが広がる季節限定の味わい。

チーズや生ハム、白ワインと合わせるのはもちろん、刻んで料理のアクセントにするのもおすすめです。我が家では、梅干しと一緒に炊き込みご飯にするのが定番で、娘の大好物にもなっています。

もう一品、「オリーブコンフィ ナッツ＆お芋」（1,296円）は、厳選したオリーブオイルでナッツと干し芋をじっくりとコンフィにした一品。素材の甘みと香ばしさが重なり、ワインのおともやチーズの付け合わせ、パンやサラダのトッピングにも最高です。

国東クリーブガーデンの魅力と楽しみ方

山と海の風が通り抜ける国東半島で、実を結ぶオリーブ。ここから、香り高い一滴が生まれる

現在、国東クリーブガーデンは、実はまだ発展途上にあります。日本最大級のオリーブ観光農園として2028年の完成を目指して整備が進められおり、将来的には見学や体験を通して、より多くの人がこの風景と味わいに触れられる場所へと進化していくとのこと。

とはいえ、現在も見学やツアーについても事前予約制で受け入れており、実際に現地を訪問可能です。

営業日には現地で商品が直接購入できるほか、近隣の道の駅などでも一部商品を取り扱っています。また、オンラインショップでは用途に合わせて選べるギフトセットも展開され、日常使いにも贈りものにも選びやすいのも嬉しいポイント。

搾りたてならではの澄んだ香りと、すっと消えていく後味。ひとまわしで「いつもの料理が、記憶に残る一皿に変わる」そんな力を持ったオリーブオイル。気取らない日常の料理にも、誰かと過ごす少し特別な日の食卓にも。シンプルな料理ほど、オイルの良さがまっすぐに伝わる一本です。

●SHOP INFO

国東QLiVE GARDEN（くにさきクリーブガーデン）

住：大分県国東市国東町安国寺2797-3

TEL：0978-73-2255

営：平日:8:00～16:45

休：土・日・祝・年末年始

https://qlivegarden.com/

●著者プロフィール

asako

福岡在住のWEBディレクター。フードアナリスト3級。大手グルメメディアでの店舗支援・情報発信の経験を活かし、1歳と5歳の子育てをしながら、地方創生食文化大使として福岡・佐賀の食の魅力や親子スポットをInstagramで気ままに紹介しています。https://www.instagram.com/imasanok009/