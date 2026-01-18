17日、愛知県豊田市の集合住宅の一室で女性が殺害されているのが見つかった殺人放火事件で、数日前に男性が部屋のドアを叫びながら蹴るなどし、警察が出動していたことが分かりました。



17日午前5時ごろ、豊田市東新町の集合住宅の一室が燃え、寝室のベッドであお向けに倒れている20代から50代くらいの女性の遺体が見つかり、警察は何者かが女性の首を絞めたあと、火をつけたとみて、調べています。





近所の女性：「17日の朝5時くらいにガチャンっていうすごい大きな音がして目が覚めて。ベランダに出てみたら臭かった」近所の住民によりますと、この部屋には女性が娘と2人で暮らしていますが、数日前に男性が「開けろ」などと叫びながら部屋のドアを蹴るなどし、警察が出動するトラブルとなっていたことが分かりました。近所の男性：「木曜日(15日)に仕事から帰ってきたのが午後7時くらいですかね。その時に警察の方が来てて、男性が騒いでいました。大きい声で騒いでいて。部屋のほうに向かって呼んでいた。名前を呼んでましたね、警察の方に囲まれて」現在、この部屋の住人とは連絡が取れておらず、警察は遺体の身元の確認を進めるともに、事件とトラブルとの関連を調べています。