「ビッグダディ」こと林下清志さんの元妻で、タレントの美奈子さんが、自身のインスタグラムを更新。
ゴルフを楽しんだ様子を明かしました。
 

【写真を見る】【 美奈子 】 「人生２回目のゴルフへ行ってきました」「趣味が増えてくの楽しい！⁡　色んなことを楽しんで生きていきたい♥」



美奈子さんは「先日　人生２回目のゴルフへ行ってきました」「お天気も良く最高!!!!⁡」と綴ると、ゴルフウエア姿の写真をアップ。

続けて「前回はハーフだったので　今回は初の18ホールをフルでまわりましたー！」と、綴りました。
 



そして「練習もなかなかできずだったけど　ボールに当たった！！！！笑」「スコアは152だったかな。うまくなるのだろうかわたし笑笑」と、記しました。

美奈子さんは「趣味が増えてくの楽しい！　色んなことを楽しんで生きていきたい♥」とその思いを綴っています。
 



この投稿にファンからは「美奈ちゃんどんどんスッキリしていくね♪ゴルフはハマるととことんらしい（息子談）」・「続ければ絶対上手くなります　テニス歴8年の私もやっと人並みにゲームが出来るようになりました。だから絶対上手くなりますよ」・「美奈子さん新しい趣味って良いですね」などの反響が寄せられています。
 



２０２５年９月、美奈子さんは「ゴルフデビュー」したことを明かし「楽しかったあーーーー！！」と、記していました。
 



