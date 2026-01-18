「ビッグダディ」こと林下清志さんの元妻で、タレントの美奈子さんが、自身のインスタグラムを更新。

ゴルフを楽しんだ様子を明かしました。



【写真を見る】【 美奈子 】 「人生２回目のゴルフへ行ってきました」「趣味が増えてくの楽しい！⁡ 色んなことを楽しんで生きていきたい♥」





美奈子さんは「先日 人生２回目のゴルフへ行ってきました」「お天気も良く最高!!!!⁡」と綴ると、ゴルフウエア姿の写真をアップ。



続けて「前回はハーフだったので 今回は初の18ホールをフルでまわりましたー！」と、綴りました。







そして「練習もなかなかできずだったけど ボールに当たった！！！！笑」「スコアは152だったかな。うまくなるのだろうかわたし笑笑」と、記しました。



美奈子さんは「趣味が増えてくの楽しい！ 色んなことを楽しんで生きていきたい♥」とその思いを綴っています。







この投稿にファンからは「美奈ちゃんどんどんスッキリしていくね♪ゴルフはハマるととことんらしい（息子談）」・「続ければ絶対上手くなります テニス歴8年の私もやっと人並みにゲームが出来るようになりました。だから絶対上手くなりますよ」・「美奈子さん新しい趣味って良いですね」などの反響が寄せられています。







２０２５年９月、美奈子さんは「ゴルフデビュー」したことを明かし「楽しかったあーーーー！！」と、記していました。







【担当：芸能情報ステーション】