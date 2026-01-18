『DREAM STAGE』NAZE・カイセイ キャラクター紹介（4）
俳優・中村倫也が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜 後10：00）が、新たにスタート。今回は、NAZEに所属するカイセイを紹介する。
NAZEに所属するカイセイは、グループの最年長だが、「天然」という評判で盛大なボケをかますことも。末っ子のドヒョクのお世話係（実はお世話されている）。
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。
