「誰か！彼女の足を！」炎上車から意識失った女性を“決死の救出”　池に転落した車から連携プレーで救助　アメリカ

アメリカ・ワシントン州で、炎上車から意識を失ったドライバーを救出する瞬間がカメラに捉えられた。

一方、フロリダ州では池に転落した車から、警察官が迅速にドライバーを救助する様子も撮影された。

炎上車から緊迫の救出劇

アメリカ・ワシントン州で撮影されたのは、真っ赤な炎を上げる車から救出される緊迫の瞬間だ。

警察官：

後部座席を確認して！車内に誰も残っていないね？

衝突事故で車から火の手が上がる中、この時、運転席にいた女性ドライバーは意識を失っていた。

警察官がドアをこじ開けると、女性を引っ張り出して車外へと移動させた。

警察官：

誰か！彼女の足を持って。

その後、助け出された女性ドライバーは病院に搬送された。

池に転落した車の救出現場

一方、アメリカ・フロリダ州では、「水の中」の緊迫した救出劇がカメラに捉えられていた。

運転中に誤って池に転落した車。

警察官がガラスを割り、車内に取り残されたドライバーの救出を試みていた。

警察官：

こっちに来てくれ。

ドアを開けると、水はドライバーの胸の位置まで達していた。

数人でドライバーを抱えながら、ようやく救出に成功した。

ドライバーは切り傷などのけがを負ったが、命に別条はないという。

（「イット！」 1月13日放送より）