「誰か！彼女の足を！」炎上車から意識失った女性を“決死の救出” 池に転落した車から連携プレーで救助 アメリカ
アメリカ・ワシントン州で、炎上車から意識を失ったドライバーを救出する瞬間がカメラに捉えられた。
一方、フロリダ州では池に転落した車から、警察官が迅速にドライバーを救助する様子も撮影された。
炎上車から緊迫の救出劇
アメリカ・ワシントン州で撮影されたのは、真っ赤な炎を上げる車から救出される緊迫の瞬間だ。
警察官：
後部座席を確認して！車内に誰も残っていないね？
衝突事故で車から火の手が上がる中、この時、運転席にいた女性ドライバーは意識を失っていた。
警察官がドアをこじ開けると、女性を引っ張り出して車外へと移動させた。
警察官：
誰か！彼女の足を持って。
その後、助け出された女性ドライバーは病院に搬送された。
池に転落した車の救出現場
一方、アメリカ・フロリダ州では、「水の中」の緊迫した救出劇がカメラに捉えられていた。
運転中に誤って池に転落した車。
警察官がガラスを割り、車内に取り残されたドライバーの救出を試みていた。
警察官：
こっちに来てくれ。
ドアを開けると、水はドライバーの胸の位置まで達していた。
数人でドライバーを抱えながら、ようやく救出に成功した。
ドライバーは切り傷などのけがを負ったが、命に別条はないという。
（「イット！」 1月13日放送より）