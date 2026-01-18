大正時代に活躍した作家、島田清次郎を讃え、1994年に制定された島清恋愛文学賞。石川県にルーツを持つこの賞は、その名の通り「恋愛小説」に特化した文学賞として、30年以上にわたり数々の名作を世に送り出してきた。

人間の深層心理に迫る高樹のぶ子の『蔦燃』（第1回）に始まり、複雑な愛と性を描いた小池真理子の『欲望』（第5回）、女性の恋と自立をテーマにした岩井志麻子の『自由戀愛』（第9回）など、その時代の恋愛観を鮮やかに映し出す作品が選ばれてきた。

そして31年目となる今回、選ばれたのはピン芸人・ヒコロヒーの短編集『黙って喋って』。言葉にならない思いや、言葉によって揺れ動く感情の機微を描いた18の物語は、「恋愛小説の可能性を再認識させる」と高く評価された。

受賞を記念し、選考委員であり、自身も『ラプレス』で同賞を受賞した直木賞作家・桜木紫乃との対談が石川県金沢市で実現。創作の裏側から現代の恋愛観まで、そしてヒコロヒーの色恋とは？

「もっと書ける人だろうね」という確信

桜木： この度は、受賞おめでとうございます。選考会では、ヒコロヒーさんの作品『黙って喋って』が学生さんたちから圧倒的な支持を得ていました。私たち選考委員も、その推薦を受けて拝読し、全会一致で決まりました。

ヒコロヒー： ありがとうございます。身に余る光栄です。

桜木： 選考会で全員が一致したのは「人間スケッチの確かさ」と、「もっと書ける人だろうね」ということ。それはヒコロヒーさんの力を認めながら、これからに大きく期待しているということでもあったと思います。

ヒコロヒー： 本当にありがたいお言葉です。

桜木： 私個人の意見としては、とにかく理屈の整った書き手だな、と。短いものを書かせると、その人の力がよく分かるんです。自分の理屈、自分の法廷式で人間を解いていく。そういうものを持った人だという印象が強く残っています。

「表現の筋肉が違う」「表現したい筋肉を動かすんです」

桜木： ヒコロヒーさんは、もともと小説を書きたいと思っていた方なんですか。

ヒコロヒー： いえ、そういうわけではなかったんです。今回の本は、芸人としてまだ芽が出ていない貧乏だった頃に、朝日新聞のウェブマガジンの方からお話をいただいて。お金もなかったので、お仕事は何でもやらせていただきます、という気持ちで引き受けさせていただいたのが始まりです。毎月迫る締め切りに追われながら、4年間粛々と続けていたものが、こうして1冊の本になりました。なので、プロの文筆家の方のような「これを書きたいんだ」という初期衝動はなかったですね。

桜木： なるほど。では、テレビやラジオ、エッセイに小説と、様々な表現をされていますが、どこに軸足があるのでしょう。

ヒコロヒー： そうですね……。先日、オードリーの若林さんとお話ししていたのですが、テレビだと瞬発力が求められます。でも活字となると、じっくり書いて何度も書き直すことができる。どちらが良い悪いではなく、表現の仕方が全く違うんですよね。

桜木： 表現の筋肉が違う、ということですね。

ヒコロヒー： はい。もう、首と足くらい部位が違う感覚です。何かを表現したいと思った時に、その時に一番適した筋肉を動かす、という感じかもしれません。

桜木： 今回の『黙って喋って』は、恋愛文学というところに特化した賞です。このテーマについては、どうお考えでしたか。

ヒコロヒー： 人を好きになること、そこから生まれる「惚れた腫れた」は、落語や和歌の世界でもずっと普遍的に面白いとされてきたことですよね。素敵な側面やロマンチックな側面もありつつ、はたから見たら滑稽だったり、ちょっと笑える部分があるなと。その「笑えるな」という部分を忘れたくない、という思いがありました。

「ちゃんとせいよを、愛してる」

桜木： この本に出てくる男の子も女の子も、みんな「ちゃんとせいよ」って言いたくなるような人たちばかり。でも、きっとヒコロヒーさんは、こういうちゃんとしてない人たちが好きなんだろうな、愛してるんだろうな、と思って読みました。

ヒコロヒー： はい（笑）。

桜木： 決して、こういうウダウダしている男の子たちを嫌いじゃないですよね。

ヒコロヒー： 嫌いじゃないです。

桜木： ご自身の男性の好みは、どういうタイプなんですか。

ヒコロヒー： いや、男の人はみんな可愛いですよ。惹かれるポイントで言うと、人と違うところ、普通じゃないような人は魅力的に映りますかね。私は二十歳から芸人をやっていますが、芸人の世界は男も女も関係なく、みんなだらしなくて、アホでクズみたいな人が多いんです。でも、そういう連中がやっぱり好きなんです。

「かわいそうな人も好き」

ヒコロヒー： だから、真っ当そうに見える人でも、どこかちょっと変なところが見えると「おもろいな」とは思います。あとは、かわいそうな人かな。

桜木： かわいそうな人？

ヒコロヒー： はい。みんなに惨めに思われないように、バカにされないようにって、どこかで突っ張ったり強がったりしている中で、ふと惨めな瞬間が見えたりすると、グラッときますね。なんか、孤独な人とか、捨てられた子犬の目をしたような人とか。

桜木： 不良が好きなんだ。危ないよ（笑）。

ヒコロヒー： そうですね（笑）。でも、世間様が言うところの理想の結婚とか幸せな家庭とかは別に求めていないので。

ジャッジをしないこと、それが小説

桜木： 学生から、登場人物のキャラクター作りについての質問がきています。

ヒコロヒー： これはもう、お笑いの人間からの影響だと思います。本の中には、何度も浮気を繰り返す男性なども出てきますが、芸人の世界ではよくある話なんです。善悪でジャッジすれば「なんてひどい男なの」となるんでしょうけど、私にはそれを否定できない。本命の彼女がいても、他の女の子のおっぱいを触りたくなっちゃう気持ちとか、誰が本当に否定できるんだろう、と。だから、良い悪いで判断するのではなく、「こういう人もいるよね」というジャッジレスな視点で書こうというのはありました。

桜木： 今「ジャッジレス」という言葉を聞いて、この人はもうすでに筋肉がちゃんとついている人なんだと思いました。書き手が善悪を決めてしまうと、その小説は死んでしまう。小説で一番大事なのは、ジャッジしないことなんです。20年、30年やって、ようやくそこに行き着くんですよ。素晴らしいです。

ヒコロヒー： とんでもないです。

