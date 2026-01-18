テレビ朝日系で２月１５日から放送を開始する「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」（日曜・前９時半）のキャストが１８日、東映特撮の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルなどで発表された。俳優の平岡祐太がカレル・コム・ウィギレス役で出演する。

特撮ヒーローシリーズ「ＰＲＯＪＥＣＴ Ｒ．Ｅ．Ｄ．」の１作目。宇宙共生時代を迎えた多元地球Ａ００７３で新たに発見されたエネルギー生命体・エモルギーを悪用した異星人犯罪を取り締まる銀河連邦警察のメンバーが登場する。ギャバン・インフィニティは厳しい試練を突破し、一人だけ名乗ることの許される銀河連邦警察地球支部資料課所属の捜査官。次元を超えて出張り、別宇宙の「ギャバン」と厚い友情を結ぶ。

昨年１０月に現在放送中の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」をもって、スーパー戦隊シリーズが終了することが明らかに。西新代表取締役社長は１１月の社長会見で「長年支えてくれたことに感謝したい。５０年を一つの区切りにして従来の枠にとらわれない新たなヒーローを生み出したい。一つの区切りとして新しいブランドを構築できたら」と話していた。

【平岡祐太のコメント】

この星の平和を守る若手俳優の皆さん、会見は緊張していますか？ この配信を見ておられる地球の皆さまは、きっとあなたたちの心強い味方です。存分にアピールする事を認可する。

そして、少し自分の話をさせていただくと、僕が最初に記憶している戦隊作品は『光戦隊マスクマン』（※１９８７〜１９８８年放送）です。当時、僕はまだ２歳でした。オーラパワーを出すポーズを必死にマネしながら、夢中で遊んでいたことを覚えています。今では僕自身も親になり、この作品を息子と一緒に見ることがひそかな夢です。かつての僕がヒーローからもらった“ときめき”を、今度は皆で届けましょう。