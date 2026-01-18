ケヴィン・スミス監督・脚本・主演、カルトコメディ映画『ジェイ＆サイレント・ボブ』シリーズの新作映画『ジェイ＆サイレント・ボブ：ストア・ウォーズ（原題：Jay and Silent Bob: Store Wars）』が企画進行中であることがわかった。米にてスミスが明かしている。

本シリーズは、ケヴィン・スミス監督作品に登場するジェイとサイレント・ボブが主役のコメディ作品。『ジェイ＆サイレント・ボブ 帝国への逆襲』（2001）では、自分たちがモデルのコミック『ブラントマン＆クロニック』が映画化されると知ってハリウッドに乗り込み、続編『ジェイ＆サイレント・ボブ リブートを阻止せよ！』（2019）では、タイトル通り『ブラントマン＆クロニック』映画版のリブート企画を阻止すべく駆け回った。

そもそも『ジェイ＆サイレント・ボブ』シリーズは、スミスが手がける「ヴュー・アスキューニバース」に属する。新作『ジェイ＆サイレント・ボブ：ストア・ウォーズ』は、前作『クラークス3（原題）』（2022）の展開を受けた物語になるという。

「『クラークス3』では、ニュージャージー州でマリファナが合法になったことで、2人が自分たちの店を経営しています。『ストアウォーズ』は基本的に“スパイvsスパイ”なのです。通りの向かいに別の店がオープンしたことで、映画を通してお互いがお互いを破滅させようとする。つまり、最高級のマリファナ・コメディです。」

スミスによると『ストア・ウォーズ』の製作費はすでに調達されており、現在はキャスティングが進行中。ジェイソン・ミューズ演じるジェイ、スミス演じるサイレント・ボブと対決する2人は「僕たちよりもずっと若く、あらゆる点で正反対」だという。過去作ではベン・アフレック＆マット・デイモンほか豪華スターのカメオ出演もだけに、今回もサプライズに期待したい。

『クラークス』（1994）以来、32年間にわたりジェイ＆サイレント・ボブを演じてきたミューズ＆スミス。「今また再び演じられるなんて、この時代においてどれだけ貴重なことか」とスミスは語る。

「この業界に入った頃、『ジェイ＆サイレント・ボブ』を32年後も作れる保証はありませんでした。現在の業界の状況は誰もが知る通りです。正直に言って、“ハリウッドと業界が崩壊するなかで『ジェイ＆サイレント・ボブ』が足りない。新作を作らなければ”と言う人がいることに戸惑っていますが、だから僕はここにいられる。復帰を楽しみにしています。」

スミスによると、ジェイ役のミューズも「準備万端」とのこと。「彼は眠っていてもあの役を演じられるほど。もしも起きていてくれたら、きっと素晴らしい映画になるでしょう」。

映画『ジェイ＆サイレント・ボブ：ストア・ウォーズ（原題：Jay and Silent Bob: Store Wars）』の製作・公開時期は未定。

