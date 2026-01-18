堀田茜、結婚式で「全然涙出なかった」理由…でも「ほんとに挙げて良かった」
女優・タレントの堀田茜（33歳）が、1月17日に放送されたバラエティ番組「土曜はナニする！？」（関西テレビ・フジテレビ系）に出演。昨年11月の結婚式を振り返った。
番組は今回、「日帰りぷらっとりっぷ」のコーナーで、堀田茜と朝日奈央が静岡・沼津旅へ。名物の金目鯛を味わいながら、朝日が「“めでたい”と言えばじゃない」と、2024年4月に一般男性との結婚を発表し、昨年11月に結婚式を挙げた堀田に、結婚式の感想をたずねる。
堀田は「ほんとに（結婚式を）挙げて良かったし、やっぱり何より親孝行というか、両親に、こんな人たちに囲まれて育ちましたよ、おかげさまでっていうのを見せる場だと思ったから、両親が喜んでくれたのが一番嬉しい」と振り返る。
そして、結婚生活について「本当に味方が増えた感じがする。家に家族が増えるってことだから」と話し、朝日が「特に過酷なロケに、定期的に行かれてるじゃん。安心というか、家に帰ってきての安心感があるからやっぱり頑張れる？」とたずねると、堀田は「それは本当にあるかも。なんかホッとする。帰って来て…もちろんロケも楽しいんだけど、帰ってきて、『はぁ〜』って体の力が抜ける感じはある」と語った。
また、朝日は「ロケ先でさ、海外行ったとき、出川（哲朗）さんと、イタリアだったっけ？」と、結婚式の予行練習をやった件について触れると、堀田は「出川さんがお父さん役で、結婚式の予行練習をして。出川さんに手紙を読ませてくださいって言って。あそこで、ボロボロ泣けてきちゃったから、本番の結婚式全然涙出なかった（笑）」、朝日は「そんなことある？ 出し切っちゃったんだ、出川さんで（笑）」と笑った。
