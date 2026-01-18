¤¤¤è¤¤¤èÌÀÆü¡ª¡Ö²¦¤Îµ¢´Ô¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëEXO¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡¢ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï3¤Ä
K-POP¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö²¦¤Îµ¢´Ô¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëEXO¡Ê¥¨¥¯¥½¡Ë¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èÌÀÆü¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
8ËçÌÜ¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØREVERXE¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢2026Ç¯¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ëÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀ°Íý¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛEXO¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉñÂæ¤Ë¹æµã¡Ä´¶Æ°¥·¥ç¥Ã¥ÈË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤¿¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢K-POP¤Î¡ÈÀ¤³¦´Ñ¥Ö¡¼¥à¡É¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿EXO¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÈºÆ¤Ó¸þ¤¹ç¤¦ºîÉÊ¤À¡£
¥¢¥ë¥Ð¥àÌ¾¤«¤é¤·¤ÆEXO¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½Ë¡¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¡ÖREVERXE¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ï¡¢EXO¤ÎÀ¤³¦´Ñ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò´ð¤Ë¡¢¡Ö²óµ¢¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î±ÑÃ±¸ì¡ÖReverse¡×¤òºÆ²ò¼á¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖºÆ¤Ó¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤¬³«¤«¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤ÁEXO¤Ï¡¢À¤³¦´Ñ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢ÇúÈ¯Åª¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿¡£
¡Ö³§´û·î¿©¡×¥Æ¥£¥¶¡¼¥¤¥á¡¼¥¸¡¢¡ØREVERXE¡Ù¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥ì¡¼¥é¡¼¡¢¥½¥¦¥ë4¥«½ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¹õ¤¤¥Þ¥ó¥È¤Î½¸ÃÄ¡×¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÊª¸ì¤Ø¤Î¹¥´ñ¿´¤ò¹â¤á¤¿¡Ö¿äÍý¥¯¥¤¥º¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥á¥¤¥ó¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¸Ì¿¤Î¼ù¡×¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¤ÎÄ¶Ç½ÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¸ø³«¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÀ¤³¦´Ñ¤ò²ò¼á¤¹¤ë³Ú¤·¤ß¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäÆü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØCrown¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡Ö²¦¤Îµ¢´Ô¡×¤ò²Ú¤ä¤«¤ËÉÁ¤¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥È¥¡¼¥ê¥ó¥°·ÁÂÖ¤Î¡ÖEX-VISION¡×ÈÇ¥¢¥ë¥Ð¥à¹½À®ÉÊ¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Î¥Ù¥ë¡ÊShort Novel¡Ë¡×¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£ºî²È¥¤¡¦¥Ò¥¸¥å¤¬¼¹É®¤·¤¿Ã»ÊÔ¾®Àâ¤Þ¤Ç²Ã¤ï¤ê¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤EXO¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¡Ö²¦´§¤Î½Å¤ß¡×¤ò°ú¤¼õ¤±¤ëEXO
ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢2023Ç¯7·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿7ËçÌÜ¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEXIST¡Ù°ÊÍè¡¢2Ç¯6¥«·î¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤Ç¡¢Á´9¶Ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØCrown¡Ù¤Ï¡¢ÂêÌ¾¤É¤ª¤ê¡Ö²¦´§¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë²Î»ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢ÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¾¤à²¦´§¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ü¤±¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¼é¤êÈ´¤¯¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
ÆÃ¤ËEXO¤Ï¡¢¡ÖSMP¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤òÁõÃå¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØCrown¡Ù¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£¡ØCrown¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥È¥é¥Ã¥×¤Î¥É¥é¥à¡¢¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¤Î¥®¥¿¡¼¡¢EDM¥·¥ó¥»¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ï¡¼¥É¥À¥ó¥¹¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢8¿Í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÎÏ¶¯¤¤·²Éñ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£²¦´§¤òÆ¬¤ËºÜ¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ëÆ°ºî¤¬¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¡Ö¼ýÏ¿¶Ê¤ÎÌ¾Å¹¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëEXO¤À¤±¤Ë¡¢ÊÌ¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¹¤«¤Ê¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥½¥ó¥°¡ØI'm Home¡Ù¡¢¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¶Ê¡ØBack It Up¡Ù¤¬Ç¯Ëö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÀè¹Ô¸ø³«¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡ØCrazy¡Ù¡ØSuffocate¡Ù¡ØMoonlight Shadows¡Ù¡ØBack Pocket¡Ù¡ØTouch & Go¡Ù¡ØFlatline¡Ù¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥à¡¼¥É¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÍ¥Àè¤ÏEXO-L¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¸þ¤¹ç¤¦2026Ç¯
EXO¤Ï¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¸å¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òºÇÍ¥Àè¤ËÃÖ¤¯¡£
¤Þ¤º1·î19Æü18»þ¤ËÁ´¶Ê²»¸»¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Î19»þ30Ê¬¤Ë·Äô¦¡Ê¥¥ç¥ó¥Ò¡ËÂç³Ø¡¦Ê¿ÏÂ¤ÎÅÂÆ²¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢YouTube¤ª¤è¤ÓTikTok¤ÎEXO¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØCrown¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½éÈäÏª¤¹¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ1·î20Æü¤«¤é8Æü´Ö¡¢¥¶¡¦¸½Âå¥½¥¦¥ë¤Ë¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäµÇ°¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖREVERXE THE WORLD¡×¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤¹¤Ç¤Ë»£±Æ¤ÎÊØ¤ê¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë½½¸ÞÌë¡Ù¤ä¡Ø¥Ï¥ë¥ß¥ç¥ó¥¹¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥«¥¤¤È¥»¥Õ¥ó¤Î¿ÆÍ§¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤¬ºÝÎ©¤Ä¡ØÅ¾²Ê¼Ô¡Ù¡¢¥¹¥Û¤È¥«¥¤¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¥Á¥×¥Æ¥½¥ó¡Ù¡¢¥¹¥Û¤È¥Á¥ã¥ó¥è¥ë¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡Ø¥ß¥ó¥¸¥å¤Î¥Ô¥ó¥¯¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¡Ù¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎYouTube¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
º£¸å¡¢EXO¤ÏÃ±ÆÈ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØEXO¤Î¤¢¤ß¤À¤ÇÀ¤³¦Î¹¹Ô¡Ù¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥í¡¼¥ó¥Á¤¹¤ë¤Î¤ËÂ³¤¡¢4·î¤Ë¤ÏÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ÎËë¤ò³«¤±¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤¹¤ë·×²è¤À¡£
¡Ö²¦¤Îµ¢´Ô¡×¤òÍ½¹ð¤·¤¿EXO¤¬¡¢º£Ç¯°ìÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ê·«¤ê¹¤²¤ë³èÆ°¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£