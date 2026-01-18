NAMING.日本限定♡美容液みたいなツヤ肌下地が全国発売

韓国発コスメブランドNAMING.から、日本の声を反映して開発された日本限定の化粧下地が登場します。スキンケア感覚で使える「ネーミングセラムスキンベース」は、高いUVカット力と美容液のような心地よさを両立。肌コンディションを選ばず、内側からにじむようなツヤを仕込みます。ベースメイクの完成度を底上げしたい人に注目してほしい、新定番の予感です♡

美容液発想のセラム下地



日本限定で発売される「ネーミングセラムスキンベース」は、SPF50+/PA++++の紫外線カット力を備えた化粧下地。

保湿成分配合で、美容液のようになめらかなテクスチャーが肌に密着し、ベタつかず快適な使い心地を実現します。

肌のキメを均一に整え※、メイクの土台を美しく仕上げてくれるのも魅力です。無香料タイプなので、香りが苦手な方にもおすすめです。

※メイクアップ効果による

ハートパーセントのリップペンシルで完成♡限定リップセットが先行発売

血色感とツヤをひと塗りで



カラーは明るく透明感のあるベビーピンク。くすみがちな肌に自然な血色感※を与え、白浮きせずナチュラルにトーンアップ※します。

ひと塗りで内側からあふれるようなツヤ感を演出し、化粧のりもアップ※。ファンデーションの美しさを長時間キープしたい人にぴったりです。

※メイクアップ効果による

合わせ使いで完成度アップ



同ブランドの「ネーミングゼログラビティカバーフィットクッション」との併用もおすすめ。

SPF40/PA++、全2色、12g、3,190円（税込）で展開されるクッションファンデーションは、軽やかな付け心地と高いカバー力を両立。

セミマットな仕上がりで、下地のツヤ感を活かしながら均一な肌印象へ導きます。

日本限定で手に入る新しいツヤ体験



NAMING.の日本限定セラムスキンベースは、スキンケアとメイクの境界を心地よくつなぐ存在。紫外線対策、うるおい、血色感を一度に叶え、忙しい朝のベースメイクをスマートにしてくれます。

素肌感を大切にしながら、今っぽいツヤ肌を楽しみたい人にこそ試してほしい一品。毎日のメイクが楽しみになるはずです♡