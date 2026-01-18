俳優の筒井真理子が１７日にカンテレで放送された「おかべろ」に出演し、木梨憲武と共演して多大な影響を受けたことを明かした。

筒井は「木梨憲武に人生観を変えられた！？」とのテーマで振り返った。２４年に公開された映画「春になったら」で共演したときのことで、「すごくゆるりと。ぜんぜん何も緊張しないですーっと入っていって。ゆるっと味を出されて瞬発力もすごい。その姿を見てすごいなと思って。こういう役のアプローチの方法もあるんだと思いました」とすっかり感心した表情で称賛した。

筒井は「終わったあとに楽しいんですよね、めっちゃくちゃ。『集合！』って言って」と撮影が終わったあとの打ち上げについても触れた。ＭＣのナインティナイン岡村は「集合ってよう言いはりますね」と同意した。

筒井は「伝言があります」と思い出したように話し、「木梨さんが岡村さんに集合かけるぞって」と木梨からの伝言を伝えた。岡村は笑みを浮かべ「昔よく」と話し、「集合ってどこでですか？『西麻布ね』」と振り返った。

筒井の俳優歴は４３年。出演作品は約３００本。昨年はドラマ１２本、映画６本に出演したと番組で紹介された。