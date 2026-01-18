¡È57ºÐ¤Ç½ÏÇ¯º§¡É ÀõÌî¤æ¤¦»Ò¡Ê65¡Ë¡¢¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤ÈÏÃÂê¤ÎÉ×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÀã·Ê¿§¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÃ¶ÆáÍÍ¤È¤ª¹¬¤»¤½¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀõÌî¤æ¤¦»Ò¡Ê65¡Ë¤¬16Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÈÃ«Àî²¹ÀôÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀõÌî¤æ¤¦»Ò¡¢¡È¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤ÈÏÃÂê¡É¤ÎÉ×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2017Ç¯¡¢57ºÐ¤Î»þ¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿ÀõÌî¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢É×¤È¤ÎÆü¾ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2026Ç¯1·î13Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¹áÈ¢¥¬¥Ë¤ò¿©¤Ù¤Ë¶âÂô¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¡¢´é½Ð¤·¤·¤¿É×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÃ¶ÆáÍÍ¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃ¶ÆáÍÍ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
É×¤ÈÃ«Àî²¹ÀôÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á
¡¡16Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©¡¦Ã«Àî²¹Àô¤ÎÎ¹´Û¤Ç»£±Æ¤·¤¿É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇ¯Æ¬¤Î¹±Îã¤ÏÃ«Àî³Ù¤äÀã¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÏªÅ·É÷Ï¤¡Á Ä¯Ë¾¤â¼«Á³´Ä¶¤â¤ªÉ÷Ï¤¤â¤ª¿©»ö¤â¡Ä²¿¤â¤«¤â¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ª½É¤Ç¤¹¡£¤ªÍ¥¤·¤¤¼ÒÄ¹¤µ¤ó¡¢Èþ¤·¤¯²Ä°¦¤¤½÷¾¤µ¤ó»Ï¤á¡¢³§¤µ¤Þ¡¢º£²ó¤ÎÂÚºß¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿ ¤Þ¤¿Àã¤Îµ¨Àá¤Ë¡Á¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢¡Ö2¿Í¤Ç¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤¯¤é¤¤¡¢Àã·Ê¿§¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¤´¼ç¿ÍÍÍ¤È¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª²á¤´¤·²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¡ÖÀõÌî¤µ¤óËÜÅö¤ËÃ¶ÆáÍÍ¤È¤ª¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë