「ノルディックスキー・ジャンプ男子Ｗ杯札幌大会」（１８日、大倉山ジャンプ競技場）

五輪８大会出場の葛西紀明（土屋ホーム）が、１８年平昌五輪以来２大会ぶり９度目となるミラノ・コルティナ五輪出場を逃した。個人第１８戦の予選（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）に出場し、１１２メートルの８４・４点。５６位で本戦に進めず、日本スキー連盟（ＳＡＪ）が定める五輪派遣推薦基準を満たせなかった。

葛西は「なんとなく予想はしていた。多分五輪はこの調子では無理だろうなと奥底ではあった」と率直な心境を明かした。その上で「これで終わりじゃない。自分が絶好調じゃない中でＷ杯メンバーにも選ばれた。絶好調になればどこまで上に行けるんだろうと思った。まだ終わってない。諦めずに狙っていく」と現役続行宣言。５７歳で迎える２０３０年にフランスアルプス地方で開催される冬季五輪出場に意欲を示した。

この日のジャンプについては「そんなに失敗してないと思う。体調もいいし、体重もしっかり落ちている。金曜日の怒りと悔しさを１日で収めることが大変だった」と語った。１６日に行われた個人第１７戦の予選では５５位に沈み、本戦に進めなかった。

「ちょろっとワインを飲みながら頭を整理しようとしたら（朝の）５時だった。１日ゆっくりして夜にランニングして体重を調整した」とコンディションを整えてこの日の競技に臨んだが、２回目に進めず。「せっかく良いチャンスをもらってるのに、生かせてない自分がふがいなくてムカついている」と心境を明かし、「安定したジャンプができていれば失敗はない。その辺は去年も今年も、うまく調整できていないところが結果につながった」と語った。

友人の誘いをきっかけに小学３年からジャンプを始め、競技歴は４０年を超えた。１９９２年アルベールビル五輪で初出場し、そこから平成開催の冬季五輪８大会に全て出場。４１歳で迎えた２０１４年ソチ五輪ではラージヒルで銀メダル、団体で銅メダルを獲得したが、五輪金メダルを渇望し、５３歳になった今も日の丸を背負うジャンパーとして活躍する。

９回目の五輪出場と、自身が持つギネス記録のＷ杯個人最多出場回数（５７９回）の更新は今回は届かなかったが、レジェンドの挑戦はまだ続く。

◆葛西紀明（かさい・のりあき）１９７２年６月６日、北海道下川町出身。１０歳でジャンプを始め、８８年に当時史上最年少でＷ杯（札幌大会）に出場した。五輪に１９歳で初めて出場した９２年アルベールビル大会から、２０１８年平昌五輪まで冬季五輪最多の８大会連続出場。Ｗ杯優勝は１７回で、最年長優勝（４２歳５カ月）、最年長表彰台（４４歳９カ月）、個人最多出場回数（５７９回）の記録を保持する。家族は妻と娘。１７７センチ、５９キロ。