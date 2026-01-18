ドジャースは米国の全てのスポーツユニホームで総合2位の検索数

大谷翔平投手らが所属するドジャースは、ワールドシリーズ2連覇を果たすなど絶大な人気を誇る。地元放送局「NBCスポーツ・ロサンゼルス」でレポーターを務めるマイケル・J・デュアルテ記者は「ロサンゼルスの2つのスポーツチームのユニホームがスポーツ界全体でも屈指の人気を誇っている」との記事を掲載した。

それによれば、最新の調査により、米国の全スポーツを通じて最も人気のあるチームユニホームで、ドジャースとレイカーズが名を連ねたという。「アメフトに熱狂し、ハイライト映像に目を奪われ、スクロールするたびにトレンドが移り変わるこの国に存在していながら、ロサンゼルスの2チームは、まるで仕立てたスーツのように“不変性”をまとい続けている」と説明した。

両チームはGoogle検索も制している。「NFL、NBA、MLBを対象に月間のGoogle検索データを分析した新たな調査。検索数という純粋なボリュームではNFLがランキング上位を独占しているが、より深い真実はパントーン294の青（ドジャーブルー）、紫と金の色彩（レイカーズのチームカラー）の中にある。それは、レガシーはいまもなお重要であるという事実を思い出させるものだ」。

ドジャースは、米国のすべてのスポーツユニホームの中で月間1万9250件の検索数を記録し、総合2位にランクインした。これを上回ったのは、スーパーボウル制覇を果たしたNFLフィラデルフィア・イーグルスのみ。「アメフトが主流の国における野球チームとしては、非常に感心する数字だ」と称えられた。

これに“貢献”しているとされるのが、大谷の存在だ。「地球規模で最も認知されているアスリートの一人である大谷は、ドジャースを単なる歴史ある球団から国際的ブランドへと押し上げた。彼のユニホームはロサンゼルスだけで売れているのではない。野球が語られるあらゆる場所で、そしてほとんど語られない場所でさえ売れている。NFLが（ユニホーム市場を）支配してはいるが、その中でドジャースとレイカーズが際立つのはシーズンを超越しているから。コンサート、学校、ビーチ、空港。日常の一部として着られている。そこが違いなのだ」と影響力の大きさを指摘した。

「最も人気のあるユニホームは、連続性を提供するチームや選手のものだ。昨日も、今日も、そして明日も意味を持ち続ける存在である。そして幸いなことに、ドジャースとレイカーズには、そうした存在が数多くいる」と同局。大谷の活躍と人気ぶりが、“異例”の日常をもたらした。（Full-Count編集部）