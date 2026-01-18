紀ノ国屋「ねこのスイーツコレクション」発売へ！ ポーチやミニバッグにお菓子を詰め合わせ
「紀ノ国屋」は、2月22日（日）の“猫の日”にぴったりな猫スイーツを、1月19日（月）20時00分から公式オンラインストアで、1月20日（火）から全国の店舗で発売する。
【写真】トラネコとハチワレもかわいい！ コレクション一覧
■ギフトにも最適
今回発売されるのは、ポーチやチャーム付きミニバッグにお菓子を詰め合わせた、見た目もかわいいねこのスイーツコレクション。
バウムクーヘンやねこの顔型クッキー、ねこの肉球クッキーが入った「紀ノ国屋 ねこのスイーツポーチ」は、黒猫、トラネコ、ハチワレが描かれた3色を用意。モフモフのしっぽ付きジッパーがアクセントになっており、裏面には「紀ノ国屋」のロゴとねこのシルエットがデザインされている。
また、黒猫、トラネコ、ハチワレそれぞれのチャームが付いた「紀ノ国屋 ねこミニスイーツバッグ」が登場。タテ約7cm×ヨコ約13cm×マチ約5．5cmの手のひらサイズがかわいいバッグの中には、ねこの顔型クッキーとバウムクーヘンを詰め合わせている。
さらに、ポップでキュートなパッケージにねこの顔型クッキーを入れた「紀ノ国屋 ねこクッキーアソート（6枚）」と「紀ノ国屋 ねこクッキーアソート（14枚）」も展開され、ねこ好きな人へのギフトにもぴったりなラインナップとなっている。
