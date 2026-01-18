2022年のワールドシリーズで世界一を締めくくったライアン・プレスリー（37）が、13シーズンにわたるメジャーリーグでの現役生活に終止符を打つと、17日（日本時間18日）に発表した。米各メディアが報じた。

プレスリーは声明で次のようにコメントした。

「プロ野球に携わって19年。スパイクを脱ぎ、マウンドから離れる決断をしました。複雑な気持ちですが、本当に素晴らしい旅でした。ブルペンの仲間たちや、道を示してくれたベテランたちとの友情は一生続くものです。ブルペンでの軽口や、緊迫した場面でも自分たちを和ませてくれた内輪ネタが恋しくなるでしょう。感謝の言葉しかありません」

プレスリーは2025年、結果的にメジャーでの最後のシーズンとなったカブスで苦しんだ。クローザーとして獲得されたものの、41回1/3を投げて防御率4.35、5セーブにとどまり、8月にリリースされた。2007年のドラフト11巡目でレッドソックスに指名されたプレスリーは、2013年にツインズでメジャーデビュー。6シーズンをミネソタで過ごした後、最も輝かしい時期を迎えたのがアストロズでの7年間だった。

2018年のトレード期限でアストロズに加入すると、プレスリーは実力を発揮し、防御率0.77を記録。2018年8月から2019年5月にかけて40試合連続無失点リリーフ登板という当時のMLB記録を樹立した。ポストシーズンでも圧倒的な存在感を放ち、通算47試合に登板して防御率2.78、60奪三振、被本塁打はわずか1本。特に2022年のポストシーズンは歴史的な内容で、11イニングを投げて自責点ゼロ。フィリーズとのワールドシリーズ第6戦では9回のマウンドに立ち、アストロズの世界一を締めくくる胴上げ投手となった。