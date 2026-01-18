TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が18日、同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）に生出演。1日に81歳で亡くなっていた、キャスターの久米宏さんの最期についてコメントした。

番組冒頭、「皆さんもニュースで知っているとは思いますが、司会者・アナウンサーとして活躍されました久米宏さんがお亡くなりになりました」と久米さんの訃報を伝えた。

「お正月の1月1日に亡くなったということで、本来ならば年で一番めでたい日に身まかるというのは、反権力で鳴らした久米さんらしいなと言えなくもありませんけれども」と見解。「肺を患っていたと聞いています。最後、サイダーを一気に飲んで、そして静かにお亡くなりになったというコメントも発表されていて、さすがに奥様の麗子さんのコメントも機知に富んで、さすがだなというふうに感じました」と話しつつ「どこのサイダーだったのかななんて気になったんで、仲の良い先輩に聞いたら“三ツ矢サイダーだ”って言ってました」と意外な事実を明かした。

長年、パーソナリティーとして活躍したTBSラジオでも追悼番組を予定しているといい、「まだ発表にはなっていませんけれども、近いうちに久米さんの特集があるということは間違いなさそうです」とも。この日は久米さんの1973年にオンエアされた、50年以上前の懐かしい録音テープも流した。

安住アナは久米さんが司会進行をしたクイズ番組「ぴったしカン・カン」（1975〜86年）のリメイク版、バラエティー番組「ぴったんこカン・カン」の司会を03年4月から務めた。久米さんの代名詞でもある「ザ・ベストテン」の特番でも黒柳徹子(92)とともに司会をしたこともあった。