²¹ÀôÃÏ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ê¥Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×ÆÊÌÚ¸©Àî¼£²¹Àô¡Ö¥ê¥Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥ê¥¾¡¼¥ÈÀî¼£¡×¡Ú°ÆÆâ¡¦°«¤µ¤ä¡Û
¡Ú°«¤µ¤ä¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê²¹Àô¡Û¥Õ¥ê¡¼ÁÇºà¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤ÆÂç¤Î²¹Àô¹¥¤¡¦°«¤µ¤ä¤¬¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê²¹Àô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¹¥É¾Ï¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Ê¤¬¤éËÜ³ÊÅª¤Ê²¹Àô¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£²¹ÀôÂç¹¥¤¢ö°«¤µ¤ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡Ö¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿²¹Àô¤ËÆþ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿¤Î¤¬¡Ö¥ê¥Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥ê¥¾¡¼¥ÈÀî¼£¡×¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´¹ñ¤Ë¤Ï²¹ÀôÉÕ¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤¬³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Àô¼Á¤Ï½Û´Ä¡¦²Ã¿åÁ°Äó¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡È²¹Àô¤È¤·¤Æ¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡É¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢Àî¼£²¹Àô¤Ï¤ì¤Ã¤¤È¤·¤¿¸»Àô¤ò»ý¤Ä²¹ÀôÃÏ¡£¥ê¥Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÀî¼£¤ÎÅò¤òµÒ¼¼ÏªÅ·¤äÂçÍá¾ì¤Ç³Ú¤·¤á¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¡ª
¡¡Àî¼£²¹Àô¤ÎÀô¼Á¤Ï¥¢¥ë¥«¥êÀÃ±½ã²¹Àô¡£À®Ê¬¼«ÂÎ¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ê¤¬¤é¡¢£ð£È¤¬¹â¤á¤Ç¡¢È©¤Ë¿¨¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë´¶¤¸¤ë¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤¬ÆÃÄ§¡£Åò¤Ë¤Ä¤«¤ë¤È¡¢³Ñ¤¬¼è¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¿¨¤Ç¡¢²¹Àô´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¤³¤ì¤ÏÄ¹¤¯Æþ¤ì¤ëÅò¤À¤Ê¡Á¤È´¶¤¸¤ë¤Ï¤º¡Ä¡ª¡¡¼ÂºÝ¡¢»É·ã¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Åò¤¢¤¿¤ê¤·¤Ë¤¯¤¤¤·¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤ÎÌëÅò¤ä¡¢ÍâÄ«¤Î°ìÅò¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¢ö
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢µÒ¼¼ÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤¤ÎÉô²°¤¬¡¢Èæ³ÓÅª¼ê¤ÎÆÏ¤¯²Á³ÊÂÓ¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¡¢²¹Àô¹¥¤¤È¤·¤Æ¤Ï¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¡¡²¹ÅÙ¤äÅòÎÌ¤ò¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç³Ú¤·¤á¤ëµÒ¼¼É÷Ï¤¤Ï¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤âÅò¤ÎÊÑ²½¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¡£
¡¡ÆÃ¤Ë´¨¤¤»þµ¨¤Ï¡¢Áë¤òÂç¤¤¯³«¤±Êü¤Ã¤Æ³°µ¤¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤ÎÆþÍá¤¬ºÇ¹â¤Ç¡¢Åò¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤ÈÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é¤Î²¹¤Þ¤êÊý¤¬¡¢¤è¤ê¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Àî¼£²¹Àô¼«ÂÎ¤¬Âç¤¤¯´Ñ¸÷ÃÏ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÀÅ¤«¡£Åò¾å¤¬¤ê¸å¤âÌµÂÌ¤Ê»É·ã¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Æ¬¤ò»È¤Ã¤¿»Å»ö¤Î¸å¤Ë¡¢¼«Á³¤È¼«Î§¿À·Ð¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡È²¹ÀôÉÕ¤¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤±¤ÇÁª¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀô¼Á¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢µ¤Ä¥¤é¤º¤ËÇñ¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë²¹Àô¹¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥ê¥¾¡¼¥ÈÀî¼£¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤°ì¸®¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³§¤µ¤ó»þ¡¹²¹Àô¤Ë¤Ç¤â¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª»Å»öÌµÍý¤»¤º´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¡ÚÀî¼£²¹Àô¡¡¥ê¥Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥ê¥¾¡¼¥ÈÀî¼£¡ÛÆÊÌÚ¸©Æü¸÷»ÔÀî¼£²¹ÀôÀî¼££±£±¡£Àô¼Á¡á¼å¥¢¥ë¥«¥êÀÄãÄ¥À¹â²¹Àô¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡áä£°£²£¸£¸¡¦£·£¸¡¦£°£°£±£±¡£Æüµ¢¤êÎÁ¶â¡áÂç¿Í£±£²£°£°±ß¡¢»Ò¶¡£¹£°£°±ß¡¢Âß¤·ÀÚ¤êÉ÷Ï¤£´£µÊ¬£µ£°£°£°±ß¡£½ÉÇñÎÁ¶â¤ÏÍ×Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡£¸òÄÌ¡á¼Ö¤ÏÆü¸÷±§ÅÔµÜÆ»Ï©¡Öº£»Ô£É£Ã¡×¤«¤éÌó£³£°Ê¬¡¢ÅÅ¼Ö¤ÏÌî´äÅ´Æ»²ñÄÅµ´ÅÜÀîÀþ¡ÖÀî¼£Åò¸µ±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó£±£°Ê¬¡£