◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（１８日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）

男子の個人第１８戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）の予選が行われ、５３歳の葛西紀明（土屋ホーム）は１１２メートルの５６位で予選通過を逃した。Ｗ杯ポイントを獲得できず、ミラノ・コルティナ五輪出場の可能性は消滅したが、５７歳で迎える２０３０年冬季五輪に向け、現役続行を宣言した。

わずかに残されていた２大会ぶり五輪出場の道が閉ざされた。国内開催枠で地元Ｗ杯代表入りを果たしたが、２戦連続で本戦出場はならず。自身が持つ個人最多出場「５７９」戦のギネス世界記録更新も逃し「せっかくいいチャンスもらってるのに、生かせてない自分がちょっと不甲斐なくてムカついてます」と唇をかんだ。

イタリア行きの切符を逃したレジェンドだが、早くもフランス・アルプス地方で開催される２０３０年冬季五輪に視線を向けた。「４年の中で自分がどう変わっていくかっていうのを期待しながら練習に励んでいきたい。最高じゃないですか、この年でやってるっていう。元気と勇気をみなさんに届けていけるならまだまだ続けますし、キングカズさんもＪリーグで頑張るっていうんで、カズさんの道をたどって僕も行きたい」と力強く語った。