¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÄ¹ÅÄ¸÷Ê¿¡Ê28¡Ë¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÄ¶±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡¡¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡×¡Ê2·î15Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÆüÍËÁ°9¡¦30¡Ë¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬18Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿À©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ä¹ÅÄ¤Ï¡Öº£¤ÏÀÕÇ¤´¶¤ä¡È¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¡ª¡É¤È¤¤¤¦µ¤¹ç¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡È¥¨¥â¥ë¥®¡¼¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÇÈÆ°¡É¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ä¹ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¥®¥ã¥Ð¥ó¡¦¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ê×¸¾ëÎç»ü¡Ë¤È¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤âÈ¯É½¡£¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡ÃÏµå¡×¤Î°ËÃ£Âçº´¤ò¾¾±ÊÍ¹É¡¢¥¢¥®¤òÍºä¿´²Ö¡¢ÏÂ¿ÎÊ¥ÎÏºÈ¤ò°ÂÅÄ·¼¿Í¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÊÌ¼¡¸µ¤Î±§Ãè¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡Ö¥é¥à¥ÀÃÏµå¡×¥¥ã¥¹¥È¤Ï¥®¥ã¥Ð¥ó¡¦¥Ö¥·¥É¡¼¡Ê°¥Ó±¡ÑëÆá¡Ë¤òÀÖ±©Î®²Ï¡¢Å·±©Î°Í£Ìò¤òÆþ»³°ÉÆà¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡Ö¥¤¥ª¥¿ÃÏµå¡×¤Î¥®¥ã¥Ð¥ó¡¦¥ë¥ß¥Ê¥¹¡Ê½Ë´îµ±¡Ë¤ò³Ñ¿´ºÚ¡¢¹âÌÄ¼÷¤òÃ«ÅÄ¥é¥Ê¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Îç»ü¤¿¤Á¤ÎÎÉ¤Íý²ò¼Ô¤Ç¡¢ÆæÂ¿¤¶ä²ÏÏ¢Ë®·Ù»¡ÊÝ°Â¶É¤Î¶ÉÄ¹¡¢¥«¥ì¥ë¡¦¥³¥à¡¦¥¦¥£¥®¥ì¥¹¤òÊ¿²¬Í´ÂÀ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡±§Ãè¶¦À¸»þÂå¤ò·Þ¤¨¡¢¿·¤¿¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¸Ì¿ÂÎ¡Ö¥¨¥â¥ë¥®¡¼¡×¤ò°ÍÑ¤·¤¿°ÛÀ±¿ÍÈÈºá¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë¶ä²ÏÏ¢Ë®·Ù»¡¤ÇÍ£°ì¡Ö±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡×¤òÌ¾¾è¤ë¤³¤È¤òµö¤µ¤ì¤ëÁÜºº´±¤ò±é¤¸¤ë¡£Ç®¤¤ÀµµÁ´¶¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÎÅÜ¤ê¤ËÀµÄ¾¤ÊÌò¤É¤³¤í¡£¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤É¤ó¤Ê±§Ãè¤Ë¤â½ÐÄ¥¤ê¡¢¹Ô¤¯Àè¡¹¤Î±§Ãè¤Î¡Ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡×¤òÌ¾¾è¤ë¼Ô¤È½Ð²ñ¤¤¹çÆ±ÁÜºº¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö±§Ãè·º»ö¥®¥ã¥Ð¥ó¡×¤Ï1982¡Á83Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢ÃÏµå¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë±§ÃèÈÈºáÁÈ¿¥¤ÈÀï¤¦¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿Ä¶¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÎáÏÂ¤Ë¡ÈÉü³è¡É¤È¤Ê¤ë¡£Åö»þ¡¢¥¹¡¼¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¡ÈÊÑ¿È¡É¤ò¶âÂ°¤ò¾øÈ¯¤µ¤»¤ÆÉ½ÌÌ¤ËÉÕÃå¤µ¤»¤ë¡Ö¾øÃå¡×¤È¤¤¤¦¹©¶ÈÍÑ¸ì¤ÇÉ½¸½¡£Ä¹ÅÄ¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤ÎÀÖ¤¤¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¾øÃå¥Ý¡¼¥º¤Î½éÈäÏª¤â¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï50Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÊüÁ÷ÏÈ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡¢ÀÖ¤¤¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬³èÌö¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÆÃ»£±ÇÁü¥·¥ê¡¼¥º¡ÖPROJECT¡¡R.E.D.¡×¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡£