◇ノルディックスキー W杯ジャンプ札幌大会（2026年1月18日 北海道・大倉山ジャンプ競技場 ヒルサイズ＝HS137メートル）

男子個人第18戦の予選が行われ、9度目の五輪出場を目指していた葛西紀明（53＝土屋ホーム）のミラノ・コルティナ冬季五輪（2月6日開幕）出場はならなかった。

112メートルの84・4点で予選通過はならず、日本代表入りを逃した。「プレッシャーはそんなになかったけれど、ここに合わせようという気持ちが若干空回りしている。せっかく良いチャンスをもらっっているのに、生かせていない自分が不甲斐なくてムカついている」と悔しさをにじませた。

前戦の個人第17戦も本戦進出はならず、これで全日本スキー連盟が定める代表決定基準日の1月19日付までの試合が終了。9度目の五輪出場、そして自身が持つギネス記録のW杯個人通算出場試合数「579」の更新もお預けとなった。それでも「まだ終わりじゃないと思っている。（次の五輪は）もちろん狙っていきたいと思ってますし、この先自分がどう上がっていけるかっていうのも楽しみになってますし、諦めずにやります」と次回30年フランスアルプス冬季五輪へ意欲を示した。

◇葛西 紀明（かさい・のりあき）1972年（昭47）6月6日生まれ、北海道下川町出身の53歳。五輪は92年アルベールビルに19歳で初出場し、18年平昌まで冬季史上最多8大会連続出場。94年リレハンメル団体銀。日本選手団の主将を務めた14年ソチはラージヒル個人銀、団体銅。W杯579試合出場はギネス世界記録に認定されている。家族は妻と1男1女。1メートル76。