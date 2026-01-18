犬、猫を対象に高度な医療を行う川崎市高津区の「日本動物高度医療センター（ＪＡＲＭｅＣ（ジャーメック））」が、動物の「２次診療」や献血の重要性を広く伝える啓発プロジェクトを始めた。

愛犬家のイラストレーター・セツサチアキさんのぬくもりあるイラストを活用し、多くの人に興味を持ってもらいたいと期待している。

同センターは、かかりつけ医（１次診療）からの紹介を受け、年中無休で営業している民間の動物病院。

同センターによると、動物の２次診療の存在は、飼い主や地域の獣医師の間でもあまり知られておらず、救えたかもしれない命が救えないケースも少なくないという。輸血や血液製剤のための血液が慢性的に不足しているという危機感もあり、献血の重要性を訴えるとともに、犬に比べ受診のハードルが高いという「猫のかかりつけ医」を持つ意義についても、社会的な認知度向上を目指す。

プロジェクトの趣旨に賛同したセツサさんが描き上げたのは、犬と猫が楽しそうに紅葉を見上げる、２頭の犬が元気に遊ぶ、犬と猫が仲良く眠る３点のイラスト。セツサさんの描くほかの動物と同様、青い目が特徴的だ。イラストを描く前にはセンターを見学したといい、「入院している犬や猫たちの姿がとても印象に残り、『早く元気になって、おうちに帰れますように』という想（おも）いを込めて描きました」とのコメントを寄せている。

イラストは同センターのウェブサイトからも見られる決算資料の表紙に使われているが、今後、別の形での活用も検討していくという。同センター広報担当の伊沢優さんは「犬や猫の命を救いたいという思いがセツサさんと共鳴した。『かわいい』と思ってもらうことが、一つの接点になれば」と話している。