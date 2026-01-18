テレビ朝日は18日、“スーパー戦隊シリーズ”の後続番組として2月15日放送開始の「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」（日曜午前9時30分）の主題歌として、実力派女性アーティストMay'n（36）の「LOVE IS THE STRONGEST」を配信で発表した。

同曲は2月15日配信予定。この主題歌に合わせた“ギャバい”ダンスも必見!?

また2月4日に横浜アリーナで開催する「超英雄祭2026」に、May'nの出演も決定。主題歌は、ここで披露される予定だ。

同作は「超次元英雄譚」の英訳「Records of Extraordinary Dimensions」の頭文字を取って命名された「PROJECT R.E.D.」第1弾として制作。文字通り“赤いヒーロー”が活躍する。1982年（昭57）放送の「宇宙刑事ギャバン」を令和版として、新たに進化させた。

銀河系各惑星から来訪する異星人を迎え入れ、宇宙共生時代を迎えた地球が舞台。悪意あるエネルギー生命体「エモルギー」の悪用による犯罪を取り締まる“銀河連邦警察”によって任命される希望の象徴が「宇宙刑事ギャバン」。

多元宇宙（コスモレイヤー）のそれぞれにギャバンは存在する。だが、多元地球Α（アルファ）0073の銀河連邦警察地球支部資料課の捜査官・弩城怜慈は、次元を超えることができる宇宙刑事ギャバン・インフィニティ。多元地球同士の連鎖崩壊を防ぐため、あらゆる次元を超えて、すべての宇宙を守り抜く。