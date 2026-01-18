『SUPER MARIO BROS. 40TH 京都マラソン2026』2月開催へ 任天堂の冠協賛企画第2弾が発表「ランナー以外の市民」がOKの内容も
『SUPER MARIO BROS. 40TH 京都マラソン2026』（主催：京都市、一般財団法人京都陸上競技協会）は、18日までに公式サイトなどを通じ、任天堂との新たな冠協賛企画第2弾を発表した。
【画像】マリオ＆ルイージが登場…『SUPER MARIO BROS. 40TH 京都マラソン2026』ビジュアル
京都マラソンは、2月15日にたけびしスタジアム京都（西京極総合運動公園内）をスタートし、平安神宮前にフィニッシュするコースで実施される。ランナー募集はすでに終了。
任天堂がプラチナパートナー（冠協賛）となることが話題で、大会名は「SUPER MARIO BROS. 40TH」（スーパーマリオブラザーズ40周年）が冠についた。また、ロゴマークにはマリオ＆ルイージが描かれ、アスリートビブスもマリオらが登場する。
追加協賛企画は4つ。スタート会場のたけびしスタジアム京都では、スタートセレモニー（午前8時45分〜）開始前のランナー移動・整列の間に「SUPER MARIO BROS.」に関連する音楽が流れる。
また、ランナーが所持品を入れる「手荷物袋」について、冠協賛ロゴが入ったデザインとなる。さらに、ランナーネームボード、フォトスポットを設置。フォトスポットについては「『おこしやす広場』及び『おつかれさま広場』に、今回新たにフォトスポットを設置します。なお、『おこしやす広場』は、ランナー以外の市民の皆様もご来場いただけます」と案内した。
