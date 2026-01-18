テレビ朝日は18日、“スーパー戦隊シリーズ”の後続番組として2月15日放送開始の「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」（日曜午前9時30分）のキャスト陣を及び主題歌を、配信で発表した。

同作は、銀河系各惑星から来訪する異星人を迎え入れ、宇宙共生時代を迎えた地球が舞台。悪意あるエネルギー生命体「エモルギー」の悪用による犯罪を取り締まる、“銀河連邦警察”によって任命される希望の象徴が「宇宙刑事ギャバン」だ。

多元宇宙（コスモレイヤー）のそれぞれにギャバンは存在する。だが、多元地球Α（アルファ）0073の銀河連邦警察地球支部資料課の捜査官・弩城怜慈は、次元を超えることができる宇宙刑事ギャバン・インフィニティ。多元地球同士の連鎖崩壊を防ぐため、あらゆる次元を超えて、すべての宇宙を守り抜く。

今回発表されたキャストおよび声優は以下の通り。

＜多元地球Α（アルファ）0073＞

◆ギャバン・インフェニティ／弩城怜慈＝長田光平

◆銀河連邦警察地球支部資料課課長・伊達大佐＝松永有紘

◆資料課の万能アシスタントアギ＝有坂心花

◆銀河連邦警察地球支部捜査一課所属・和仁淵力哉＝安田啓人

＜多元地球Λ（ラムダ）8018＞

◆ギャバン・ブシドー／哀哭院刹那＝赤羽流河

◆治安維持本部長・天羽琉唯＝入山杏奈

＜多元地球Ι（イオタ）5109＞

◆ギャバン・ルミナス／祝喜輝＝角心菜

◆ギャバン・ルミナスの相棒捜査官・高鳴寿＝谷田ラナ

＜その他＞

◆銀河連邦警察地球支部保安局長カレル・コム・ウィギレス＝平岡祐太

◆和仁淵力哉の相棒捜査官パトランの声＝子安武人

◆ナレーション／エモルギアの声＝川澄綾子

◆ギャバリオントリガー、コスモギャバリオンのシステム音声＝関俊彦

◆主題歌 May'n「LOVE IS THE STRONGEST」（作詩・マイクスギヤマ、作曲・佐野仁美、編曲：・ちやみさと、振付・Smile紗季）