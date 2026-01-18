テレビ朝日系で２月１５日から放送を開始する「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」（日曜・前９時半）のキャストが１８日、東映特撮の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルなどで発表された。ギャバン・ルミナス／祝喜輝役を角心菜、高鳴寿役を谷田ラナが演じる。

特撮ヒーローシリーズ「ＰＲＯＪＥＣＴ Ｒ．Ｅ．Ｄ．」の１作目。宇宙共生時代を迎えた多元地球Ａ００７３で新たに発見されたエネルギー生命体・エモルギーを悪用した異星人犯罪を取り締まる銀河連邦警察のメンバーが登場する。ギャバン・インフィニティは厳しい試練を突破し、一人だけ名乗ることの許される銀河連邦警察地球支部資料課所属の捜査官。次元を超えて出張り、別宇宙の「ギャバン」と厚い友情を結ぶ。

昨年１０月に現在放送中の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」をもって、スーパー戦隊シリーズが終了することが明らかに。西新代表取締役社長は１１月の社長会見で「長年支えてくれたことに感謝したい。５０年を一つの区切りにして従来の枠にとらわれない新たなヒーローを生み出したい。一つの区切りとして新しいブランドを構築できたら」と話していた。

【角心菜のコメント】

皆さんのもとに作品をお届けできる日が近づいてきて、ドキドキワクワクしています。かっこよくてクスッと笑える部分もある、見ていただいたら絶対好きになる作品になっていると実感しています。幅広い世代の方々から愛される作品になればいいなと思っています。

キキは興味を持ったことに一直線になる女の子です。好きなものを前にすると周りが見えなくなってしまうくらい夢中になって、早口になってしまうところが愛おしくて大好きです。

そんなキキと一緒にいるときのコトは素の感じで、撮影ではアドリブも多いです。コトのしっかりしている部分はラナちゃんに共通していると思います。アクションの練習の際、楽しみながらもすごくマジメに頑張っていたり、見えないところでコツコツ努力しているんです。ラナちゃんもしっかり者でカッコイイです！大好き［ハート］

【谷田ラナのコメント】

すでに撮影は進んでいるので、もちろん実感はあるのですが、放送日が近づくにつれて、より現実味が増してきました。今は楽しみと緊張が半分半分です。現場では初めてのこともたくさんあるんですが、一つ一つにしっかり向き合いながら頑張っています。それがどのように画面に映るのかも楽しみですし、作品が公開されて見てくださる方がどんな風に感じてくれるのかも楽しみです。

コトはツンとしていてクールに見えるのですが、キキとは姉妹のように仲が良くて、気を使わない関係です。キキの前ではかわいくて素直な一面が出るんですが、そういう二面性が人間らしくて大好きです。

キキはとにかくかわいいんです！心菜ちゃんとキキは似ているなと思っていて、楽屋でしゃべっているときも、ふと「心菜ちゃんかわいいな…」と思うことがあります。コトはもちろんそうなんですが、私自身も心菜ちゃんと一緒にいてすごく気がラクですし、本当に気を使わないです。