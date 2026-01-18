「黒似合わない」ならこっちかも！【studio CLIP】大人の抜け感♡「グレーアイテム」

顔色がくすんで見える、地味に見えてしまう……など、最近、黒が似合わなくなってきたと悩んでいるミドル世代におすすめしたいのは、落ち着いた雰囲気がありながら、明るい抜け感もプラスできる“グレー”。今回は【studio CLIP（スタディオクリップ）】から、シャギーカーデやニットワンピなど、大人に似合う「グレーアイテム」をご紹介。一点投入するだけで、都会的で洗練された印象を与えられるグレーアイテムは、ワンランク上のおしゃれを楽しみたいミドル世代の即戦力になるかも。

大人コーデが華やかに垢抜けるシャギーカーデ

【studio CLIP】「シャギーショートクルーカーディガン」\4,400（税込・セール価格）

毛足の長いシャギー素材が目を引くカーディガンは、コーデが一気に華やかな印象に仕上がりそう。派手見えしがちなデザインですが、シックに決まるライトグレーなら、ミドル世代もコーデに取り入れやすそうです。ボタンあり or なし、前後どちらも着用できる2WAY仕様なので、冬コーデのバリエーションも広がりそうです。