◆ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（１８日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）

男子の個人第１８戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）の予選が行われ、５３歳の葛西紀明（土屋ホーム）は１１２メートルで５６位に終わった。５０位以内に入ることが出来ずに２戦連続で予選通過を逃し、２大会ぶりの五輪出場の可能性が消滅。「ここに合わせようっていう気持ちが若干空回りしてる。ジャンプの調子自体は悪くないんですけど、もうちょっと調子上げて安定したジャンプができてれば、こういうような失敗とかはないと思うんですけど。その辺が去年も今年もうまく調整できてないところがこういう結果に繋がってますね。せっかくいいチャンスもらってるのに、生かせてない自分がちょっと不甲斐なくてムカついてます」と振り返った。

本戦に出場すれば、自身が持つＷ杯歴代最多出場のギネス世界記録を５８０戦、最年長出場記録を５３歳２２６日に更新できた。１６日の予選敗退後には「日曜日（１８日）のＷ杯は必ず予選を通過して、試合に出場したい」と話していたが、距離を伸ばすことができずに敗退決定。この日の第１８戦がミラノ・コルティナ五輪代表選考前ラスト試合となっているため、今季Ｗ杯ポイントを獲得していない葛西が五輪代表入りする可能性は消滅した。「体調もいいですし、体重もしっかり落ちてるし。脳波のトレーニングでも今までで一番いい脳波が出てたんで、頭の中は全然いいですけど、金曜日（１６日）の悔しさと怒りを昨日１日で納めるのが大変でした」と肩を落とした。