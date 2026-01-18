『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』キャスト解禁 福沢博文監督が意気込み 主題歌はMay′nに 【キャラ紹介、コメントあり】
“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』が2月15日に放送スタート。初回放送に先駆け、本作の「超制作発表」が東映特撮YouTube Official、TTFC（東映特撮ファンクラブ）で配信された。
【写真】『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』を引っ張る福沢博文監督＆脚本の冨岡淳広氏
宇宙共生時代を迎えた「多元地球 Α0073（アルファ マルマル ナナサン）」で、新たに発見されたエネルギー生命体・エモルギーを悪用した異星人犯罪を取り締まる銀河連邦警察のメンバーが登場。厳しい試練を突破し、ただ一人だけ宇宙刑事ギャバンを名乗ることが許されたギャバン・インフィニティ／弩城怜慈（どき・れいじ）を演じる長田光平（ながた・こうへい）は、メタリックの赤いコンバットスーツ姿になる際の発動コマンド「蒸着」ポーズを初披露した。「今は責任感や『やってやるぞ！』という気合がみなぎってきて“エモルギーポジティブ波動”があふれている状態です」と、意気込みを語った。
また、怜慈たちの地球とそっくりな別の地球の存在、つまりコスモレイヤーといわれる多元宇宙の研究者・伊達大佐（だて・だいすけ）を演じる松永有紘（まつなが・ありひろ）は「『すごいプロジェクトに関わらせていただくんだな』ということをヒシヒシと感じています」と言いつつも、「みんなと全力で臨みたい！」とニッコリ。そんな大佐が作り出した自律型AIサポーターであり、本作のヒロインでもあるアギを演じる有坂心花（ありさか・こはな）は「映像を見たのですが、怜慈くんのアクションシーンが本当にかっこよくて、楽屋に歓声が上がりました」と本作の見どころのひとつであるアクションシーンを絶賛した。大佐とアギのサポートで、悪に立ち向かうギャバン・インフィニティの活躍に、今から期待が高まる
一方、何かとこの3人に絡んでくる銀河連邦警察 捜査一課のエリート・和仁淵力哉（わにぶち・りきや）役の安田啓人（やすだ・ひろと）は「宇宙・刑事・バディ・絆など、みんなの好きな要素がふんだんに盛り込まれています。積み重ねられてきた技術に、僕たちの芝居やいろいろな人たちの力を乗っけて作っているのも魅力的でギャバいです！」とコメント。この言葉に長田ら3人も「おおー！」と拍手を送っていた。また、和仁淵には、2人合わせて「ワニパト」と呼ばれる異星人捜査官の相棒・パトランも。こちらのエリートコンビにも注目だ。
ギャバン・インフィニティのいる宇宙とは別次元にある「多元地球 Λ8018（ラムダ ハチマルヒトハチ）」と呼ばれるところにも銀河連邦警察があり、別のギャバンが活躍する。銀色のコンバットスーツのギャバン・ブシドーに蒸着する治安維持本部 特装部隊・隊長の哀哭院刹那（あいこくいん・せつな）を演じる赤羽流河（あかはね・りゅうが）は「なかなかオーディションに受からない時期が続いていたので、実際に蒸着したときには、小さい頃にテレビで見ていたシーンを僕が実際にやることになるとは…と感慨深かった」としみじみ。「責任をもって自分らしく、皆さんのヒーローになっていきたい」と熱く語った。
そんな刹那の上司で治安維持本部の本部長を務める天羽琉唯（あもう・るい）を演じる入山杏奈（いりやま・あんな）は「琉唯はしっかりしているんですが、私自身はそんなことはなくて（笑）。でも冷静な部分は重なる部分かもしれない」と役を分析した。入山を「姉さん」と呼び、「頼れるお姉さん」と語る赤羽だが、刹那と琉唯もまさに強い信頼関係で結ばれていて…。そんな2人の活躍は必見だ。
インフィニティの宇宙ともブシドーの宇宙とも異なる、「多元地球 Ι5109（イオタ ゴヒトマルキュウ）」と呼ばれる宇宙で、金色のコンバットスーツのギャバン・ルミナスに蒸着するのは、銀河連邦警察 鑑識課の祝喜輝（いわい・きき）。オタク気質の喜輝を演じる角心菜（すみ・ここな）は「やっと皆さんのもとに作品をお届けできる日が近づいてきて、ドキドキワクワクしています。幅広い世代の方々から愛される作品になればいいな」と笑顔を見せた。
また、ルミナスの相棒捜査官・高鳴寿（たかなり・ことぶき）役の谷田ラナ（たにだ・らな）は「放送日が近づくにつれて、より現実味が増してきました。作品が公開されて見てくださる方がどんな風に思ってくれるのかも楽しみです」と、期待に胸を膨らませた。喜輝と寿は、ハイスクール時代からの大親友で、「キキ」「コト」と呼びあうお騒がせ仲良しコンビ。役とのシンクロ率を絶賛しあう角と谷田が見せる息ピッタリの掛け合いに期待だ。
和仁淵力哉の相棒で異星人捜査官・パトランの声を担当するのは、東映特撮作品初参戦の子安武人（こやす・たけひと）に決定。また、川澄綾子（かわすみ・あやこ）が、ナレーションと劇中に登場するエモルギアたちの声を担当。そして、拳銃型エモルギア発動アイテム・ギャバリオントリガーや、銀河連邦警察のスペースシップ・コスモギャバリオンのシステムボイスを関俊彦（せき・としひこ）が担当することも決定。関にはさらに重要な役割があるようで…。ぜひ、放送で。
そして、本作には超重要なキャラクターも登場。怜慈たちのよき理解者で、ひそかに資料課をバックアップする謎多き上司。銀河連邦警察 地球支部 保安局長、カレル・コム・ウィギレスを平岡祐太（ひらおか・ゆうた）が演じることになった。はたして、カレルの正体は…。
主題歌も発表。人気実力派女性アーティスト・May'nの「LOVE IS THE STRONGEST」が作品を盛り上げる。主題歌に合わせた“ギャバい”ダンスも必見。さらに、May'nが2月4日に横浜アリーナで開催される『超英雄祭206』に出演することも決定した。
■登場人物紹介＆キャストコメント
「多元地球Α0073（アルファ マルマルナナサン）」
【ギャバン・インフニティ／弩城怜慈（どき・れいじ）】
銀河連邦警察 地球支部 資料課所属の捜査官。怒りのエモルギーで蒸着する。熱い正義感にあふれた、自分の怒りに正直な男。師匠の影響で銀河連邦警察に入る。特殊なエモルギーを浴びたことで次元を超える能力を持ってしまった。窓際部署の「資料課」を隠れみのにしながら、無限に存在する多元地球でエモルギア事案が発生した場合、次元を超えてどんな宇宙にも出張る。毎回、その宇宙の「ギャバン」を名乗る者と出会い、誤解を受けたり意気投合したりしながら「エモルギア犯罪者」を追って合同捜査を繰り広げる。そして最後には別宇宙の「ギャバン」と厚い友情を結ぶ人たらし。
・長田光平（ながた・こうへい）／1997年9月12日生まれ
【コメント】怜慈役に決まったときは、驚きとうれしさでいっぱいでした。今は責任感や「やってやるぞ！」という気合がみなぎってきて、“エモルギーポジティブ波動”があふれている状態です。怜慈はひょうひょうとしている人物なんですが、どういった経緯でそうなったのかなど、福沢監督とお話させていただいています。そして福沢監督の助言で、怜慈のカッコイイポーズも編み出したので、そこにも注目していただけたらうれしいです。福沢監督が細部までこだわりながらアクションをつけてくださったのですが、戦闘スタイルから性格がわかるような工夫や、盛り上がってくるとどんどん戦闘スタイルも変わっていくところにも、ぜひ注目してください！
今、僕たちがやろうとしているのは、新たな歴史を創ることだと思います。その途中には、高い壁も現れると思うのですが、本作のテーマ「超える」のように、僕たちは力を合わせてその壁を“超えて”いきたい。その歴史的な瞬間を皆さんと共有できたらうれしいです。そしてこの『超制作発表』に来ていないたくさんの仲間たちもいます。個性豊かなみんなと作る面白い作品になっていますので、楽しみにお待ちください。
【伊達大佐（だて・だいすけ）】
怜慈とは警察学校時代の同期。怜慈からは「たいさ」と呼ばれている。常に落ち着いた言動で、物腰も柔らか。（怜慈を含め）クセの強い人物相手でも、うまくコントロールできてしまう。資料課課長として、怜慈の捜査をサポートする。学生時代から多元宇宙「コスモレイヤー」の存在を信じ、研究していた。怜慈のような特殊体質ではないため、別宇宙への出張時は、コスモギャバリオンの外に出ることはできない。いつか自分も多元地球を自由に歩き回りたいと考えており、そのために研究を続けている。
・松永有紘（まつなが・ありひろ）／1999年10月23日生まれ
【コメント】まずは「すごいプロジェクトに関わらせていただくんだな」ということをヒシヒシと感じています。『PROJECT R.E.D.』が、この先何十年も続くように、そしてその第1作目となる『ギャバン インフィニティ』という作品に、みんなで全力で臨みたいなと思っています。怜慈の相棒になれてうれしいです。冷静沈着な任務中と、普段心を許した仲間たちに見せる姿…そんな大佐のギャップにも注目していただきたいです。みんなで「頑張ろう！」と話していたんですが、いざクランクインしたらひとりのシーンが多くて、寂しいんです。大佐がアギちゃんを作り出した気持ちがわかるな、と思いながらやっています（笑）。
【アギ（Artificial General Intelligence）】
大佐が作った資料課の万能アシスタントで自律型AI。大佐や怜慈の考えを先読みして行動する。人間のように実体を持っているが、体を粒子状に変換してどこにでも侵入可能。必要に応じて多元地球で怜慈の捜査活動にも協力。体を構成する粒子を変換して、衣装を自由自在に変えることもできる本作のヒロイン。
・有坂心花（ありさか・こはな）／2008年5月25日生まれ
【コメント】先日、まだ完成前のものなんですが、キキちゃんとコトちゃんと楽屋で映像を見たんです。とにかく怜慈くんのアクションシーンがかっこよくて歓声が上がりました。迫力がありますし、「蒸着」のシーンもすごく印象に残りました。普段は怜慈くんと大佐と3人でいることが多く、撮影現場にいる“お兄ちゃん”という感覚で長田さんと接していたので、映像を見たときに、改めて「これが怜慈か…カッコイイ！」と思いました。3人がそろうシーンの撮影現場には、ほのぼのとした空気が流れています。顔芸をやっている人がいたり、ダンス踊っている人がいたり…。みんなリラックスしています（笑）。でも、本番では緊張感が漂うというメリハリのきいた雰囲気なので、毎日現場に行くのが楽しいです。
【和仁淵力哉（わにぶち・りきや）】
銀河連邦警察 地球支部 捜査一課所属のエリート。花形部署の捜査一課であることを鼻にかけ、いつも資料課を小馬鹿にしている。資料課の正体にはまったく気づいていない。怜慈、大佐とは警察学校時代の同期。同じく同期でヒャクトー星出身の異星人・パトランとはエリート捜査官コンビ。
安田啓人（やすだ・ひろと）／1998年12月21日生まれ
【コメント】和仁淵は銀河連邦警察のエリートではあるんですが、ちょっと抜けている部分もあるんです。そういったところを楽しみつつも、やっぱり刑事なので「やるときはやるぞ！」というメリハリをお見せできるよう演じていきたいと思っています。この作品の魅力は、やっぱりアクションだと思います。そしてメタルヒーローのかっこよさが全面に出ているところと、宇宙・刑事・バディ・絆など、みんなの好きな要素がふんだんに盛り込まれているところですね。そして、令和の時代まで積み重ねられてきた技術に、僕たちの芝居やいろいろな人たちの力を乗っけて、一致団結して作っています。そこが魅力的で“ギャバい”です！
【カレル・コム・ウィギレス】
銀河連邦警察 地球支部 保安局長。年齢不詳の男性。資料課の創設に関与しているらしい。組織の高官でありながら、ひそかに資料課の捜査をバックアップする。謎多き人物。
平岡祐太（ひらおか・ゆうた）／1984年9月1日生まれ
【コメント】この星の平和を守る若手俳優の皆さん、会見は緊張していますか？この配信を見ておられる地球の皆さまは、きっとあなたたちの心強い味方です。存分にアピールする事を認可する。そして、少し自分の話をさせていただくと、僕が最初に記憶している戦隊作品は『光戦隊マスクマン』（1987）です。当時、僕はまだ2歳でした。オーラパワーを出すポーズを必死にマネしながら、夢中で遊んでいたことを覚えています。今では僕自身も親になり、この作品を息子と一緒に見ることがひそかな夢です。かつての僕がヒーローからもらった“ときめき”を、今度は皆で届けましょう。
「多元地球Λ8018（ラムダ ハチマルヒトハチ）」
【ギャバン・ブシドー／哀哭院刹那（あいこくいん・せつな）】
多元地球Λ8018の「宇宙刑事ギャバン」。哀しみのエモルギーで蒸着する。この次元の「ギャバン」は治安維持本部 特装部隊の隊長。士道を重んじる寡黙な戦士。実は、戦争用に作られた人造人間で、傷を自動修復する機能を持ち、数千年生きている。長年さまざまな星を渡り歩くうちに、人間の「感情」に興味を持ち、表情管理を習得するが、そもそも涙を流す機能は備わっていないため、泣くことができない。「泣く」という行為に憧れを持っている。二刀流で戦う剣士。
赤羽流河（あかはね・りゅうが）／2002年8月29日生まれ
【コメント】刹那が蒸着するブシドーの色はシルバーなんです。なじみのある方もいらっしゃると思うのですが、ボディーの部分がデジタルチックで令和にふさわしいデザインなので、皆さんにも受け入れていただけるんじゃないかとワクワクしています。なかなかオーディションに受からない時期が続いていたので、実際に蒸着したときには、小さい頃にテレビで見ていたシーンを実際にやることになるとは…と感慨深く、率直にうれしかったです。責任をもって自分らしく胸を張って演じ、皆さんのヒーローになっていけるよう頑張ります。
【天羽琉唯（あもう・るい）】
多元地球Λ8018の治安維持本部長。刹那の上司にあたる女性。冷静で肝がすわった“シゴデキ上司”で、刹那のことをとても信頼している。実は、はるか昔に刹那に名前を与えてくれた異星の女性とそっくりなのだが、琉唯はまだそのことを知らない。
入山杏奈（いりやま・あんな）／1995年12月3日生まれ
【コメント】私はよく「しっかりしてそうに見える」と言われるんですが、実はそんなことないんです（笑）。でも、冷静な部分は常にあると思っていて、そこは琉唯と重なる部分だと思います。私も蒸着してみたいと思っていて、台本を楽しみにしているんですが、今のところそういうシーンはなくて（笑）。琉唯は今後蒸着できるのか、できないのか…楽しみにしていてください！
「多元地球Ι5019（イオタ ゴヒトマルキュウ）」
【ギャバン・ルミナス／祝喜輝（いわい・きき）】
多元地球Ι5109の「宇宙刑事ギャバン」。喜びのエモルギーで蒸着する。鑑識課でありながら、ギャバンとして認められた変わりダネ刑事。推理力・分析力に優れているが、オタク気質で興味のあることに一直線。本人の喜びは「知ること」であり、中でもエモルギーに興味津々。エモルギアの言語を理解することができる。状況を正確に分析し、最適解の装備で解決をはかる。
角心菜（すみ・ここな）／2006年5月4日生まれ
【コメント】皆さんのもとに作品をお届けできる日が近づいてきて、ドキドキワクワクしています。かっこよくてクスッと笑える部分もある、見ていただいたら絶対好きになる作品になっていると実感しています。幅広い世代の方々から愛される作品になればいいなと思っています。キキは興味を持ったことに一直線になる女の子です。好きなものを前にすると周りが見えなくなってしまうくらい夢中になって、早口になってしまうところが愛おしくて大好きです。そんなキキと一緒にいるときのコトは素の感じで、撮影ではアドリブも多いです。コトのしっかりしている部分はラナちゃんに共通していると思います。アクションの練習の際、楽しみながらもすごくマジメに頑張っていたり、見えないところでコツコツ努力しているんです。ラナちゃんもしっかり者でカッコイイです！大好き▼（▼＝ハートマーク）
【高鳴寿（たかなり・ことぶき）】
ギャバン・ルミナスの相棒捜査官。器用でアクティブ、武器の扱いや格闘術にも優れている。喜輝とはハイスクール時代からの大親友でマイペースな喜輝のツッコミ役。喜輝から「コト」と呼ばれている。
谷田ラナ（たにだ・らな）／2008年3月16日生まれ
【コメント】すでに撮影は進んでいるので、もちろん実感はあるのですが、放送日が近づくにつれて、より現実味が増してきました。今は楽しみと緊張が半分半分です。現場では初めてのこともたくさんあるんですが、一つひとつにしっかり向き合いながら頑張っています。それがどのように画面に映るのかも楽しみですし、作品が公開されて見てくださる方がどんな風に感じてくれるのかも楽しみです。コトはツンとしていてクールに見えるのですが、キキとは姉妹のように仲が良くて、気を使わない関係です。キキの前ではかわいくて素直な一面が出るんですが、そういう二面性が人間らしくて大好きです。キキはとにかくかわいいんです！心菜ちゃんとキキは似ているなと思っていて、楽屋でしゃべっているときも、ふと「心菜ちゃんかわいいな…」と思うことがあります。コトはもちろんそうなんですが、私自身も心菜ちゃんと一緒にいてすごく気がラクですし、本当に気を使わないです。
■制作陣のコメント
【久慈麗人・東映チーフプロデューサー】
「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字を取ってつけられた新たなヒーローブランド『PROJECT R.E.D.』は、その名の通り、“赤いヒーロー”を中心にさまざまなヒーローを生み出していく新プロジェクトです。このプロジェクトでは、各作品のヒーローたちがテレビシリーズ内で次々とクロスオーバーしていく、といった多面的な展開を想定しています。このプロジェクトの記念すべき第1作目となるのが、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』です。2月15日の放送開始にむけて、スタッフ・キャストが愛と熱量を込めて鋭意制作中です。常識を超え、次元を超えるニューヒーローが活躍する「宇宙」と「刑事」と「感情」の物語を超お楽しみに！
【福沢博文監督】
このような挑戦的なプロジェクトに参加できたことをうれしく思います。アクション部出身ということで、SFという世界観の中に、アクションを含めた動きのある演出にこだわっています。そして素晴らしいキャストもそろいましたので、楽しみにお待ちください。キャストの皆さんが素晴らしくて、細かいことを言わなくても方向性を示せば進んでいける方たちなので、僕的にはラクをさせていただいています（笑）。
【脚本・冨岡淳広氏】
ニューヒーローの誕生…その幕開けに立ち会えることをとてもうれしく思っております。新しいヒーロー、新しい舞台、新しい世界観を楽しんでいただけたらと思います。ラッシュという完成前の映像を見たんですが、「ギャバン」という冠にふさわしい、とても期待できるアクションになっているのではないかと思いました。そして「蒸着」のシーン、スーツを着てからのアクションのシーンがこれからどんな風に仕上がっていくのかが楽しみです。
