【難読漢字】食べ物当て「山伏茸」　ライオンのたてがみに似ています

日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

文、画像／おと週Web編集部

あなたは読めますか？

「山伏茸」という漢字を読めますか。きのこの一種です。

難易度：★☆☆☆☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：やまぶしたけ

山伏茸は、白く丸みを帯びた塊の表面から細い針のような突起がふさふさと伸びている独特の姿をしたきのこで、山伏が身につける梵天飾りに似ていることからこの名がついたといわれています。

地方によっては「ウサギタケ」「ハリセンボン」などの別名でも呼ばれています。

また、その見た目から海外では「ライオンのたてがみ（Lion’s Mane）」と呼ばれることがあります。

古くから中国では薬用として珍重され、日本でも一部の地域では「不老長寿のきのこ」として語られることがありました。

天然物は数が少なく、昔から「見つけたら幸運」と言われるほどの希少なきのこですが、近年では人工栽培も盛んで、原木栽培や菌床栽培によって安定して市場に出回るようになりました。

内部がスポンジのような構造になっており、出汁や調味料をよく吸うため、煮物や吸い物にも向いています。

ソテーにしてもよく、オリーブオイルで軽く焼くだけで香りが引き立ちます。炊き込みご飯にすると、香りが米に移り、素朴ながらも深い味わいになります。

