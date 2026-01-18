パドレス・ダルビッシュ有投手（39）がメジャーで最も多くバッテリーを組んだ捕手、ビクトル・カラティニ（32）が16日（日本時間17日）、ツインズと2年総額1400万ドル（約22億2000万円）の契約で合意した。米各メディアが報じた。

カラティニは昨季、アストロズでの2年目を迎え、打率.259を記録。12本塁打、46打点、386打席はいずれも自己最高だった。捕手として49試合に出場したほか、一塁で15試合、指名打者として30試合に起用されている。スイッチヒッターのカラティニは、右投手に対して打率.268、左投手に対しては.208。ツインズでは、右打ちで左投手に強いライアン・ジェファーズ（対左投手打率.313、対右投手.248）とのプラトーン起用になる可能性がある。

カラティニのメジャー9シーズンの通算成績は、カブス（2017〜20年）、パドレス（21年）、ブルワーズ（22〜23年）、アストロズで打率.244、58本塁打、247打点。ダルビッシュはカブス時代にカラティニとバッテリーを組み、その後、同じタイミングでパドレスへ移籍した。

ダルビッシュはメジャーで21人の捕手とバッテリーを組んできたが、カラティニとの61試合、362回2/3はいずれも最多。2人で447個（通算2075個）の三振を奪い、三振/四球の数値は6.04と、他のどの捕手と組んだ時よりも優れていた。