テレビ朝日は18日、“スーパー戦隊シリーズ”の後続番組として2月15日放送開始の「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」（日曜午前9時30分）のキャスト陣を、配信で発表した。

多元地球Λ（ラムダ）8018の治安維持本部長で、哀哭院刹那の上司にあたる天羽琉唯（あもう・るい）役を元AKB48の女優入山杏奈（30）が演じる。

演じる天羽は冷静で肝がすわった“シゴデキ上司””。「私はよく、『しっかりしてそうに見える』と言われるんですが、実はそんなことないんです」と笑った。「でも冷静な部分は常にあると思っていて、そこは琉唯と重なる部分だと思います」とした。

「私も『蒸着（変身）』してみたいと思っていて、台本を楽しみにしているんですが、今のところそういうシーンはなくて」と笑うと、「琉唯は今後蒸着できるのか、できないのか…。楽しみにしていてください！」と呼びかけた。

同作は「超次元英雄譚」の英訳「Records of Extraordinary Dimensions」の頭文字を取って命名された「PROJECT R.E.D.」第1弾として制作。文字通り“赤いヒーロー”が活躍する。1982年（昭57）放送の「宇宙刑事ギャバン」を令和版として、新たに進化させた。

銀河系各惑星から来訪する異星人を迎え入れ、宇宙共生時代を迎えた地球が舞台。悪意あるエネルギー生命体「エモルギー」の悪用による犯罪を取り締まる“銀河連邦警察”によって任命される希望の象徴が「宇宙刑事ギャバン」。

多元宇宙（コスモレイヤー）のそれぞれにギャバンは存在する。だが、多元地球Α（アルファ）0073の銀河連邦警察地球支部資料課の捜査官・弩城怜慈は、次元を超えることができる宇宙刑事ギャバン・インフィニティ。多元地球同士の連鎖崩壊を防ぐため、あらゆる次元を超えて、すべての宇宙を守り抜く。