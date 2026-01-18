『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』超制作発表 多元地球 Ι5109のメンバー 3人目のギャバン／祝喜輝役は角心菜
“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』が2月15日に放送スタート。初回放送に先駆け、本作の「超制作発表」が東映特撮YouTube Official、TTFC（東映特撮ファンクラブ）で配信された。
【写真】金色に光り輝くギャバン・ルミナス
インフィニティの宇宙ともブシドーの宇宙とも異なる、「多元地球 Ι5109（イオタ ゴヒトマルキュウ）」と呼ばれる宇宙で、金色のコンバットスーツのギャバン・ルミナスに蒸着するのは、銀河連邦警察 鑑識課の祝喜輝（いわい・きき）。オタク気質の喜輝を演じる角心菜（すみ・ここな）は「やっと皆さんのもとに作品をお届けできる日が近づいてきて、ドキドキワクワクしています。幅広い世代の方々から愛される作品になればいいな」と笑顔を見せた。
また、ルミナスの相棒捜査官・高鳴寿（たかなり・ことぶき）役の谷田ラナ（たにだ・らな）は「放送日が近づくにつれて、より現実味が増してきました。作品が公開されて見てくださる方がどんな風に思ってくれるのかも楽しみです」と、期待に胸を膨らませた。喜輝と寿は、ハイスクール時代からの大親友で、「キキ」「コト」と呼びあうお騒がせ仲良しコンビ。役とのシンクロ率を絶賛しあう角と谷田が見せる息ピッタリの掛け合いに期待だ。
インフィニティの宇宙ともブシドーの宇宙とも異なる、「多元地球 Ι5109（イオタ ゴヒトマルキュウ）」と呼ばれる宇宙で、金色のコンバットスーツのギャバン・ルミナスに蒸着するのは、銀河連邦警察 鑑識課の祝喜輝（いわい・きき）。オタク気質の喜輝を演じる角心菜（すみ・ここな）は「やっと皆さんのもとに作品をお届けできる日が近づいてきて、ドキドキワクワクしています。幅広い世代の方々から愛される作品になればいいな」と笑顔を見せた。
また、ルミナスの相棒捜査官・高鳴寿（たかなり・ことぶき）役の谷田ラナ（たにだ・らな）は「放送日が近づくにつれて、より現実味が増してきました。作品が公開されて見てくださる方がどんな風に思ってくれるのかも楽しみです」と、期待に胸を膨らませた。喜輝と寿は、ハイスクール時代からの大親友で、「キキ」「コト」と呼びあうお騒がせ仲良しコンビ。役とのシンクロ率を絶賛しあう角と谷田が見せる息ピッタリの掛け合いに期待だ。