育成4年目の三浦は昨季2軍18試合で防御率1.50＆2セーブ

西武の三浦大輝投手は現在、福岡県久留米市内で自主トレを行っている。飛躍が期待される育成4年目の投球映像を球団公式X（旧ツイッター）が公開すると、「もうこれ今井やん」「ちょっと待て師匠にそっくりすぎん？ マジで今井見てるみたい」と今井達也投手に“激似”で話題を呼んでいる。

“師匠”のように慕う今井は今オフ、夢を叶えてアストロズに移籍した。同じ場所で自主トレを行い背中を追う三浦は、2022年育成ドラフト3位で中京大から入団。いまだ支配下を掴めていないが、昨季は2軍で18試合に登板して2セーブ、防御率1.50という成績を残している。

動画では投球フォームを細かく確認。セットの構えや投球動作は今井を連想させる。力強い球を投げ込むと、周囲からは「おおー」とどよめきも上がった。

ファンは「今井達也にどんどん似てきましたね」「なんかもうシルエットが達ちゃんなのよ」「セットからリリースへの移行の様子が今井くんに見えてきてしまう」「むっちゃ今井」「これは今井2世 楽しみすぎる」「いろいろ楽しみになってくる」「今井の次の背番号48の継承者になってくれ」などの声が上がった。（Full-Count編集部）