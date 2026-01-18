(Photo by Ari Hatsuzawa)

読書好きで知られる俳優の中江有里さんが、日々のできごとや過去の思い出を、1冊の本とともにふり返る連載エッセイ。2026年、中江さんの推す阪神タイガースは球団初の連覇をめざす勝負の年。新戦力の補強に加え、個々の選手が「深化」することも大事です。外山滋比古さんのエッセイ集『思考の整理学』（ちくま文庫）にヒントをもらいました。

オフシーズン、野球ファンはどう過ごしていますか？

本連載をまとめた『日々、タイガース、時々、本 猛虎精読の記録』（徳間書店）を刊行したおかげで、オフシーズンも本関連のインタビューを受けたり、出版イベントを開催したり、野球に満ちたオフシーズンとなっている。

2月の沖縄キャンプ、3月からのペナントレースの試合日程も発表された。

さっそくスケジュール表に書き込み、どれくらい現地観戦できるかを探っている。

2月から9月末までのスケジュールは、阪神の試合で決めている。

仕事の日程は何とかなっても、阪神の試合は動かせないから。

先日、阪神ファンの父に「こんなに試合を見て、本読めているんか？」とけっこう本気で心配された。お父さん、そう心配せんでも。この連載は続いてるから大丈夫。

あらためて記すと、私は子どもの頃からの本好きが高じて、ある時期から小説やエッセイを書くようになった。

今も本は好きだし、同じくらい阪神タイガースが好きになった。

阪神が勝っても、負けても、自分の気持ちを言語化したくなる。

「野球」の魅力とは。「応援」とは何か。「悔しさの正体」とは。まだまだわからないことが多い。でも、わかったら面白くない。

わからないから、ハマるのだ。

話は変わるが、現在選手たちは、それぞれの場所で自主トレに励んでいる最中だ。

昨年の日本シリーズ終了後に藤川球児監督は「2025年のチームを壊す」と言った。

セ・リーグ最速優勝した固定の打線を、いったん白紙にする！

誰もが安泰じゃない。誰にもチャンスがある、とも言える。

そしてリーグ優勝チームである阪神は、他球団に研究され、弱点を探られているに違いない。

チーム内側、ペナントレースが始まれば外側での闘いが起きるのは必然。

そんな中、昨年の最多勝、最高勝率、最多奪三振の「投手三冠」を手にした村上頌樹投手が発した「深化」という言葉が心に留まった。

「進化」ではなく「深化」。

この言葉に私はハマった。

外山滋比古『思考の整理学』は1986年発売のベストセラー本。私が持っている本の奥付には2007年発行39刷りとある。40年前の本だから、取り巻く状況は今とずいぶん変わっているが、スマホもAIもなかった時代に書かれた人間の思考は、たぶんあまり変わらない。だから今でもこの本は通ずるのだ。

学校教育に言及する一文がある。

「いまの学校は、教える側が積極的でありすぎる。（中略）学習者は、ただじっとして口さえあけていれば、ほしいものを口へはこんでもらえるといった依存心を育てる。学校が熱心になればなるほど、また知識を与えるのに有能であればあるほど、学習者を受け身にする」

今の教育に対する苦言のようだ。40年前（私は小学5年生）も今もあまり変わらないのかも。

ずっと昔、幼い子は漢文の素読をしていた。先生は意味を教えない。生徒は意味も分からず暗誦するうち、漢文の意味を知りたいと思い始めた。

「知りたい」「わかりたい」という欲求は、学びの始まりだ。

そう、学びの方法はさまざまで、正解はない。

私の場合は読んできたら、書きたくなった。どうやって書くか知りたくて、さらに読んだ。

読めば文章が上達するかはわからない。ひらすら書く読むを繰り返して、今に至る。

村上投手が言った「深化」の意味は自分のスタイルを変えるのではなく、深めていくこと。やることは変えずに、深める。

深く掘り下げていくことは、目に見える変化がない。地味で成果がわかりにくい。

でも自分の内側を深掘ることは、これ以上なく堅実な方法かもしれない。

「投手三冠」を獲得した自分の力とポテンシャルを信じて「深化」を選んだのだ。

一方で、固定された打線を壊すのは怖い。

ドラフト1位で立石正広選手を獲得し、キャム・ディベイニー選手もやってくる。ポジション争いが活発になれば、選手たちはこれまで以上に切磋琢磨する。

それはチームの強化につながる。

阪神には球団初のリーグ連覇と日本一という「宿題」が残っているのだ。

「深化」と「強化」の両輪で答えていくしかない！