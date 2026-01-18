テレビ朝日系で２月１５日から放送を開始する「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」（日曜・前９時半）のキャストが１８日、東映特撮の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルなどで発表された。俳優の赤羽流河がギャバン・ブシドー／哀哭院刹那役、入山杏奈が天羽琉唯役に決定した。

特撮ヒーローシリーズ「ＰＲＯＪＥＣＴ Ｒ．Ｅ．Ｄ．」の１作目。宇宙共生時代を迎えた多元地球Ａ００７３で新たに発見されたエネルギー生命体・エモルギーを悪用した異星人犯罪を取り締まる銀河連邦警察のメンバーが登場する。ギャバン・インフィニティは厳しい試練を突破し、一人だけ名乗ることの許される銀河連邦警察地球支部資料課所属の捜査官。次元を超えて出張り、別宇宙の「ギャバン」と厚い友情を結ぶ。

昨年１０月に現在放送中の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」をもって、スーパー戦隊シリーズが終了することが明らかに。西新代表取締役社長は１１月の社長会見で「長年支えてくれたことに感謝したい。５０年を一つの区切りにして従来の枠にとらわれない新たなヒーローを生み出したい。一つの区切りとして新しいブランドを構築できたら」と話していた。

【赤羽のコメント】

刹那が蒸着するブシドーの色はシルバーなんです。なじみのある方もいらっしゃると思うのですが、ボディーの部分がデジタルチックで令和にふさわしいデザインなので、皆さんにも受け入れていただけるんじゃないかとワクワクしています。

なかなかオーディションに受からない時期が続いていたので、実際に蒸着したときには、小さい頃にテレビで見ていたシーンを実際にやることになるとは…と感慨深く、率直にうれしかったです。責任をもって自分らしく胸を張って演じ、皆さんのヒーローになっていけるよう頑張ります。

【入山のコメント】

私はよく、「しっかりしてそうに見える」と言われるんですが、実はそんなことないんです（笑）。でも冷静な部分は常にあると思っていて、そこは琉唯と重なる部分だと思います。

私も蒸着してみたいと思っていて、台本を楽しみにしているんですが、今のところそういうシーンはなくて（笑）。琉唯は今後蒸着できるのか、できないのか…楽しみにしていてください！