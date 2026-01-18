結婚できない、海外にも行けない…日本にいる「無国籍者」の現実

――「この国に生まれたことが、罪ですか？」

日本で生まれ、日本語しか知らずに育ちながら、在留資格を持たず生きる子どもたちがいる。国民健康保険にも入れず、進学や就労の道も閉ざされ、強制送還の不安と隣り合わせの日々を送る。

子どもたちを物語の主役とした書籍『仮放免の子どもたち』では、データや政策を整理したコラムも収録し、外国人政策の「今」を描き出す。

＊本記事は、池尾 伸一『仮放免の子どもたち ｢日本人ファースト」の標的』（２６年１月２２日発売）の一部を抜粋・編集しています。

結婚もできず、海外にも行けない

日本国籍は持っていない。一方でルーツのある国からも「国民」として認定されていない。これが無国籍者だ。日本生まれだったとしても、親が外国出身でその国から「国民」とみなされていない場合は無国籍者となる。「定住者」「特定活動」など入管から在留資格が与えられていても、ルーツのある国が「国民」と認めていないなら無国籍者だ。無国籍者として生きるということは、さまざまな場面で支障にぶつかることになる。

まず結婚が難しい。外国の人が日本で結婚しようとする場合、日本の法律では、本国が発行する「この人は結婚していない」という証明書を提出しないと結婚が法律的に認められない。重婚の可能性をつぶすためだ。これが「独身証明書」「婚姻要件具備証明書」などと呼ばれる書類だ。ルーツのある国が「国民」とみなしていなければ、この書類を提出できず、結婚できない。

海外に行くことも困難になる。国境を越えて旅行する場合は、母国の発行する旅券（パスポート）が必要というのが国際的なルールとして定着している。無国籍者で、母国の発行する旅券がなければ国境を越えて旅行することは不可能だ。難民に認定されていれば、入管が発行する「難民旅行証明書」があり、これが理屈上は旅券の代わりになる。しかし、あくまでも理屈の上では、だ。無国籍問題に詳しい弁護士らによると、この証明書では入国を認められないケースも多々あるという。日本への再入国許可書を入管に発行してもらいこれをパスポートの代わりに使う方法もあるとされるが、この書類についても海外では通用しない場合が散見される。日本で難民と認められた、アフリカ出身の人の場合、米国に会議で行く必要があったが、難民旅行証明書、再入国許可書での渡航は認められず米国に行けなかった。東南アジアの国に入国した際は、入国審査で何時間も待たされた。

無国籍者になる理由はさまざまだ。まず、ミャンマーのロヒンギャのように、そもそも民族自体を政府が「国民」とみなしていない場合だ。迫害から逃れ海外に避難した場合、難民として認められてもミャンマー政府は「独身証明書」などを発行せず、事実上の無国籍になる。そうした人同士が結婚し子どもをもうけても、その子も無国籍になってしまう。

タリバンによるクーデターで国の体制が一変したアフガニスタンのような場合もある。アフガニスタンから日本に逃れた人たちは、タリバン政権と日本など各国が国交を結んでいないため、タリバン支配下のアフガニスタンから各種証明書の交付を受けることができない。このため事実上の無国籍状態といえる。

また、旧ソ連傘下の地域など、旧ソ連の崩壊に伴う混乱で、国そのものが消滅したところもある。こうした国から、海外に退避した人も、無国籍状態になる。

日本で生まれたが、親が母国に届けを出しておらず、母国では国民とみなしていない場合も実質的な無国籍だ。いずれの場合も、無国籍になった本人には責任がないことが多い。

不十分な無国籍者への救済策

さまざまな理由で無国籍になった人々の権利を守るために国連は、1954年に「無国籍者の地位に関する条約」を採択し、1961年には「無国籍者の削減に関する条約」を採択した。2つの条約は合わせて「無国籍条約」と呼ばれる。これらの条約では無国籍者の定義として、「いずれの国によってもその法の運用において、国民と認められていない者」としている。締約国は、そうした人々の帰化を容易にしたり、生まれた子どもに国籍を与えたりして、人間としての権利を守るよう定めている。ところが日本は、いずれの条約とも批准していない。

日本でも無国籍者の救済を定めた法律はあるにはある。それが国籍法2条の3で、「日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき」には日本国籍を与えることになっている。しかし、日本の自治体や法務局は、厳格に運用する傾向があり、「国籍を持たない」としている外国の人の主張を認めないことも多い。帰化による日本国籍の取得についても、高いレベルの日本語能力などハードルが高く、容易に国籍を与えようとしない。

愛知県豊橋市に住むアフガニスタン難民の家族の場合、タリバンに占領されたアフガニスタンには世界から承認された正統な政府がなく両親ともに「無国籍」にあたるとして、2022年に生まれた子どもについて、日本国籍を与えるよう名古屋家裁に審判を申し立てたが、家裁は却下した。家族は名古屋高裁に再審理を求めた結果、高裁は24年9月にようやく子どもに日本国籍を認める決定を下した。高裁裁判長の長谷川恭弘は、子どもが無国籍になる事態を極力避けるよう求めた「子どもの権利条約」も引用した。

ところが、法務省は外務省と協議して、その2ヵ月後にはアフガニスタン人の子どもはあくまでもアフガニスタン国籍であり、帰化以外の手続きでは日本国籍を与えないよう改めて各法務局に通達を出し、名古屋高裁が示した判断が全国基準として広がらないようにしてしまった。

入管庁の統計によると、日本にいる無国籍者は24年6月末で479人。しかし、これは実質的な無国籍者となっている人たちの「氷山の一角」にすぎない。統計は日本で在留資格があり、在留カードに「無国籍」と明記されている人に限定されており、在留資格がない人は含まれていない。在留カードに「国籍のある国」として、国名が記載されていても、その国では国民として認められていない人も統計に含まれていない。在留カードには母の母国である「フィリピン」と記載されている、この章に登場したジュリアのような人は統計には入っていないのだ。これらの人たちも含めた実質的な無国籍者全体については、入管庁は「調査していない」という。今後、ミャンマー、アフガニスタンの政変で受け入れた難民や避難民の子どもたちが成長するにつれ、無国籍で困難に直面する事例が続出しそうだ。

アフガン難民の子らの国籍取得に取り組む弁護士の永井康之は言う。

「日本は国籍がない人を保護する制度が欠けている。国籍がなければ進学、就職や結婚など人生のさまざまな場面で困難に直面する。無国籍条約や子どもの権利条約の趣旨をきちんと国内の法律、運用に反映させ、子どもたちが幸せに成長できるよう制度を整備すべきだ」

