入山杏奈、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』出演発表「私も蒸着してみたい」 ギャバン・ブシドーの“シゴデキ上司”
“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』が2月15日に放送スタート。初回放送に先駆け、本作の「超制作発表」が東映特撮YouTube Official、TTFC（東映特撮ファンクラブ）で配信された。
【写真】元AKB48の入山杏奈が『超ギャバン』に出演
ギャバン・インフィニティのいる宇宙とは別次元にある「多元地球 Λ8018（ラムダ ハチマルヒトハチ）」と呼ばれるところにも銀河連邦警察があり、別のギャバンが活躍する。銀色のコンバットスーツのギャバン・ブシドーに蒸着する治安維持本部 特装部隊・隊長の哀哭院刹那（あいこくいん・せつな）を演じる赤羽流河（あかはね・りゅうが）は「なかなかオーディションに受からない時期が続いていたので、実際に蒸着したときには、小さい頃にテレビで見ていたシーンを僕が実際にやることになるとは…と感慨深かった」としみじみ。「責任をもって自分らしく、皆さんのヒーローになっていきたい」と熱く語った。
そんな刹那の上司で治安維持本部の本部長を務める天羽琉唯（あもう・るい）を演じる入山杏奈（いりやま・あんな）は「琉唯はしっかりしているんですが、私自身はそんなことはなくて（笑）。でも冷静な部分は重なる部分かもしれない」と役を分析した。入山を「姉さん」と呼び、「頼れるお姉さん」と語る赤羽だが、刹那と琉唯もまさに強い信頼関係で結ばれていて…。そんな2人の活躍は必見だ。
【天羽琉唯（あもう・るい）】
多元地球Λ8018の治安維持本部長。刹那の上司にあたる女性。冷静で肝がすわった“シゴデキ上司”で、刹那のことをとても信頼している。実は、はるか昔に刹那に名前を与えてくれた異星の女性とそっくりなのだが、琉唯はまだそのことを知らない。
入山杏奈（いりやま・あんな）／1995年12月3日生まれ
【コメント】私はよく「しっかりしてそうに見える」と言われるんですが、実はそんなことないんです（笑）。でも、冷静な部分は常にあると思っていて、そこは琉唯と重なる部分だと思います。私も蒸着してみたいと思っていて、台本を楽しみにしているんですが、今のところそういうシーンはなくて（笑）。琉唯は今後蒸着できるのか、できないのか…楽しみにしていてください！
ギャバン・インフィニティのいる宇宙とは別次元にある「多元地球 Λ8018（ラムダ ハチマルヒトハチ）」と呼ばれるところにも銀河連邦警察があり、別のギャバンが活躍する。銀色のコンバットスーツのギャバン・ブシドーに蒸着する治安維持本部 特装部隊・隊長の哀哭院刹那（あいこくいん・せつな）を演じる赤羽流河（あかはね・りゅうが）は「なかなかオーディションに受からない時期が続いていたので、実際に蒸着したときには、小さい頃にテレビで見ていたシーンを僕が実際にやることになるとは…と感慨深かった」としみじみ。「責任をもって自分らしく、皆さんのヒーローになっていきたい」と熱く語った。
そんな刹那の上司で治安維持本部の本部長を務める天羽琉唯（あもう・るい）を演じる入山杏奈（いりやま・あんな）は「琉唯はしっかりしているんですが、私自身はそんなことはなくて（笑）。でも冷静な部分は重なる部分かもしれない」と役を分析した。入山を「姉さん」と呼び、「頼れるお姉さん」と語る赤羽だが、刹那と琉唯もまさに強い信頼関係で結ばれていて…。そんな2人の活躍は必見だ。
【天羽琉唯（あもう・るい）】
多元地球Λ8018の治安維持本部長。刹那の上司にあたる女性。冷静で肝がすわった“シゴデキ上司”で、刹那のことをとても信頼している。実は、はるか昔に刹那に名前を与えてくれた異星の女性とそっくりなのだが、琉唯はまだそのことを知らない。
入山杏奈（いりやま・あんな）／1995年12月3日生まれ
【コメント】私はよく「しっかりしてそうに見える」と言われるんですが、実はそんなことないんです（笑）。でも、冷静な部分は常にあると思っていて、そこは琉唯と重なる部分だと思います。私も蒸着してみたいと思っていて、台本を楽しみにしているんですが、今のところそういうシーンはなくて（笑）。琉唯は今後蒸着できるのか、できないのか…楽しみにしていてください！