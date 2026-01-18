CONVERSE×ストレンジャー・シングス最終章記念コラボ第2弾が登場

世界中を熱狂させたNetflixシリーズ「ストレンジャー・シングス未知の世界」。その最終章シーズン5の配信を記念し、CONVERSEからスペシャルなコラボレーション第2弾が登場します。物語の舞台である1987年の空気感や、作品を象徴するモチーフを落とし込んだデザインは、履くだけで世界観に浸れる仕上がり。ファンはもちろん、コーデの主役になる一足を探している人にもおすすめです♡

HELLFIRECLUBを纏う2モデル



「ALL STAR AGED 87 HC HI / STRANGER THINGS 5」は、マイクやダスティンが所属するHELLFIRE CLUBをテーマにしたモデル。

価格16,500円、サイズ22.0～28.0、29.0、30.0cm、カラーはブリーチドブラック、ナチュラルの2色展開です。

手描き風イラストやエイジング加工が、劇中の学生たちが履き込んだような雰囲気を演出します。

さらに「ALL STAR AGED 87 CZ HI / STRANGER THINGS 5」は、エディのジャケットをモチーフにしたデザイン。

価格22,000円、サイズ22.0～28.0、29.0、30.0cm、カラーはブルー/ブラック。デニムとレザーのコンビ使いに加え、取り外し可能なセンタージップ仕様でアレンジも楽しめます。

※手作業による加工のため、仕上がりに個体差が生じる可能性があります。

裏側の世界を表現した特別な一足



物語を象徴する“The Upside Down(裏側の世界)”を表現したのが「ALL STAR AGED 87 UD HI / STRANGER THINGS 5

」。価格25,300円、サイズ22.0～28.0、29.0、30.0cm、カラーはブラック/レッドです。

履き込むことで下からレッドが現れるクラックドレザーや、逆さまに配置されたアンクルパッチなど、細部まで世界観を徹底再現。

ウィル捜索ポスターのフレーズやホーキンスのマップをプリントしたインソールも見逃せません。

※ひび割れ感のある素材の特性上、アッパーに個体差が大きく生じる可能性があります。

最終章を彩るファン必携コレクション



CONVERSEとストレンジャー・シングスが紡ぐ最終章記念コラボは、物語への愛が細部まで詰まった特別なラインアップ。

80年代のムードと今の感性が融合したデザインは、ファッションとしても完成度の高い仕上がりです。

特別仕様のカートンも含め、まさにコレクターズアイテム。最終章の思い出を足元に刻む一足を、この機会に迎えてみてはいかがでしょうか♡