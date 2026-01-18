俳優の長田光平（28）がテレビ朝日「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」（2月15日スタート、日曜前9・30）に主演することが18日、分かった。この日に配信された制作発表会見で発表された。長田は「今は責任感や“やってやるぞ！”という気合がみなぎってきて、“エモルギーポジティブ波動”があふれている状態です」と意気込んだ。

長田が演じるギャバン・インフィニティ（弩城怜慈）とキャスト陣も発表。「アルファ地球」の伊達大佐を松永有紘、アギを有坂心花、和仁淵力哉を安田啓人が演じる。

宇宙共生時代を迎え、新たに発見されたエネルギー生命体「エモルギー」を悪用した異星人犯罪を取り締まる銀河連邦警察で唯一「宇宙刑事ギャバン」を名乗ることを許される捜査官を演じる。熱い正義感にあふれた、自分の怒りに正直な役どころ。次元を超えてどんな宇宙にも出張り、行く先々の宇宙の「ギャバン」を名乗る者と出会い合同捜査を展開していく。

「宇宙刑事ギャバン」は1982〜83年に放送された、地球を守るために宇宙犯罪組織と戦うヒーローの活躍を描いた超人気作品で、このたび令和に“復活”となる。当時、スーツを身にまとう“変身”を金属を蒸発させて表面に付着させる「蒸着」という工業用語で表現。長田は会見で、メタリックの赤いコンバットスーツ姿になる蒸着ポーズの初披露もした。

今作は50年続いてきたスーパー戦隊シリーズの放送枠を引き継いで始まる、赤いヒーローが活躍する新たな特撮映像シリーズ「PROJECT R.E.D.」の第1弾となる。