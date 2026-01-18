池脇千鶴、“夫”とのラブラブ写真「理想の夫婦」「歳をとっても仲良し」
俳優の池脇千鶴が、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“夫”とのラブラブ写真が公開された池脇千鶴
公式SNSは「撮影中、仲の良さそうな司之介さんとフミさんを発見。夫婦になって初めて気持ちをぶつけ合ったトキとヘブンでしたが、夫婦仲良しの秘訣は、この二人からも教えてもらえそうですね」とつづり、フミ役・池脇千鶴と、夫の司之介役・岡部たかしが仲良く寄り添う“ラブラブ写真”を投稿した。
ファンからは「指と指でタッチ かわいい 歳をとっても仲良し」「父上も母上もトキちゃんとヘブン先生に影響されたかな」「可愛いおふたり」「フミさん可愛い〜〜こんなに仲の良い夫婦ステキですね LOVE LOVEオフショット！ほんとの夫婦みたい」「理想の夫婦です」「この2人の掛け合いが面白かったり涙ありだったり2人のテンポ」などの声が寄せられている。
