＜実家だけ優先したい夫＞最悪…帰っていった義家族⇒夫が激昂「オレの家族に謝れ！」【第5話まんが】
私はヒナカ。夫タカノリと小2のハルマ、5か月のヨウタの4人暮らしです。義妹一家と義母がわが家に泊まるため、来訪しました。その後、夫がハルマの宝物を甥っ子たちに与えたことで、私は激怒。思わず取り上げると、夫は「遊んでたのに何するんだ」と怒鳴りました。私たち夫婦が言い争っていると、ハルマが壊れたロボットを手に大粒の涙を流しました。義妹夫婦が謝罪してくれましたが、夫はハルマがさらに傷つくような言葉を放ちます。そして私の怒りは頂点に……。私が夫を睨みつけると同時に、ハルマの悲痛な泣き声が部屋中に響き渡ります。
しばらくのあいだ、誰も言葉を発することができずにいました。そのうちに義妹が再び口を開きました。そして蚊の鳴くような声で謝罪してきました。義母も心配そうな顔で私とハルマを見ています。
義母たちは、私とハルマに心配そうな視線を送りながら、ゆっくりと部屋を出ていきました。義妹たちが去った後、部屋に残ったのは夫、泣き続けるハルマ、ヨウタ、そして私だけ。沈黙が支配する中、夫が突然激高したように叫びました。
夫は私に詰め寄って怒鳴りつけました。しかし私は改めて夫を睨みつけます。私はハルマの大事なものを守りたかっただけ。一体何を謝れというのでしょうか。私の言葉に夫は一瞬ひるんだ様子でした。
夫はたじろぎながら何やら口を開きかけていましたが、言葉が出ないようです。ハルマはまだ小さな声で泣いています。
私たちの夫婦喧嘩を目の当たりにした義妹たちは、気まずそうにホテルを探し始めました。
申し訳なく思った私は、「嫌な空気にしちゃってごめんなさい」と謝罪。
義妹たちが去ると、夫は私に激怒しました。私はハルマを守りたかっただけなのに……。
その後夫に、「私の家族は私たち4人だと思っていた。それなのにあなたは自分の実家ばかり優先し、私たちを大切にしないのね」と反論。
少したじろいでいましたが、私はこの子たちを守る決意を固めました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・海田あと
