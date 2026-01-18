『ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』入場者特典発表！1週目はカードで＜ハサウェイ＆ギギ＞＜ケネス＆レーン＞2種ランダム
アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』（2021年公開）シリーズの最新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（1月30日公開）の新情報が発表された。1週目の入場者プレゼントは、キャラクターデザイン・恩田尚之の描き下ろしイラストカードが配布され、＜ハサウェイ＆ギギ＞＜ケネス＆レーン＞の2種ランダムとなる。
【動画】新OP流れる！公開された『ガンダム 閃光のハサウェイ』新映像
IMAX版入場者プレゼントは、CGディレクター・増尾隆幸さん描き下ろし IMAXビジュアルA3ポスターとなっている。
アムロとシャアによる最後の決戦を描いた『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』（1988）の世界観を色濃く継承する作品で、反地球連邦政府運動「マフティー」の戦いを縦軸に、そのリーダーであるハサウェイ・ノア、謎の美少女ギギ・アンダルシア、連邦軍大佐ケネス・スレッグの交差する運命を横軸に描く。
2021年に公開された第1作目『閃光のハサウェイ』は、興行収入22.3億円を突破する大ヒットとなった。『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』では、シリーズ史上、もっとも濃密なドラマが展開され、少女ギギにかつてのトラウマを思い出すハサウェイが、彼女の言葉に翻弄されながらもマフティーとしての目的、アデレード会議襲撃の準備を進めていくストーリーが展開される。
