若手人材の不足を受け、大学生の就職活動は早期化や多様化が進んでいる。

２０２６年卒の４年生たちはどのように就活をしたのだろうか。入社を控えた男女４人に活動内容を振り返り、本音で語ってもらった。（松本将統）

就活開始のきっかけは？

イカ 「テレビっ子」だったので、テレビ局のディレクターになりたかった。ただ、大学受験がうまくいかなかったので、大学名で落とされる「学歴フィルター」への不安もあった。何から手をつければ良いのかわからなかったが、３年生の夏休み前になると、授業中もパソコンで就職サイトを開いている同級生が増え、「俺もやらなきゃ」と焦り始めた。夏のインターンシップ（就業体験）は、知っている企業に片っ端から応募した。

オレンジ 僕も行きたい大学に進学できず、就活で逆転してやると思っていた。２年生の冬から合同企業説明会に参加した。話を聞いた総合商社の社員は、世界規模の仕事を楽しんでいるようで格好良かった。業界研究を重ねると、通っている大学からの採用実績は少なかった。所属する体育会運動部の活動も忙しかったが、説明会や就活イベントにはできるだけ参加した。諦めず、誰よりも行動してアピールしようと決意した。

つばき 私の大学でも２年生の冬休みが終わる頃から「就活を始めなければヤバイ」という雰囲気を感じた。新聞や出版に興味があり、志望者が多いサークルに所属していた。２年生の３月に就活支援団体に登録し、同じ大学の先輩が助言者になってくれた。３年生の５月までは一緒に自己分析を徹底してやり、６月になった瞬間からインターンに応募しまくった。６、７月は「面接大会」だった。

白米 私はだいぶ遅かった。３年生の秋になると、研究室では「内定取れた？」「何社受けた？」と、みんな就活を話題にした。私は「ぼちぼちかな」と涼しい顔で受け流していたけど、マジでゼロの状態だったので焦った。再生エネルギー事業をやりたいと決めていたので、ネット検索で太陽光や風力発電などに引っかかった企業をリストアップした。初めてエントリーシート（ＥＳ）を書いたのは３年生の１月。応募したのは全部で４社だった。

何に力を入れた？

オレンジ 一番は自己分析。最初は「格好良い」から商社を志望したけれど、どうして憧れたのか、自分の経歴とどこでつながるのかを言語化した。面接も回数をこなすようにした。志望企業でやりたいことを考え、生成ＡＩ（人工知能）を相手に「現実性がある考えか？」などと尋ね、チェックしていた。

イカ 初対面の人と話すのが苦手だったので、夏のインターンが一段落してからは、大人としゃべる練習をした。スカウトサービスに登録し、接触してくる人事担当者と片っ端から面談した。

ＡＩでは一度、大失敗した。ＥＳの締め切り直前で、ＡＩの回答を丸写しし、よく読まずに出したことがある。面接で「サークル運営について詳しく」と突っ込まれた。運営をした覚えはなく、顔が引きつってしまった。指定の文字数が多かったので、ＡＩが勝手に話を膨らませていた。その場は取り繕ったが、当然落ちた。

白米 ＥＳは、自分の思いが伝わる文章をものすごく意識した。キャリアセンターで添削を受けたが、自分の方が正しいと考えて、直さなかったこともある。ＡＩには質疑応答を繰り返し、ＥＳのたたき台を作ってもらうなど、ものすごく「仲良し」だった。でも、回答は抽象度が高く、誰でも書ける内容がほとんど。志望動機や自己ＰＲは自分にしかない経験や言葉をどれだけ盛り込めるかが重要なので、全面的に書き直した。採用担当者から「情熱が伝わってきた」「筋が一本通っていた」と言われた時は、うれしかった。

つばき 最初の頃に、力を入れたのはガクチカ（学生の間に力をいれたこと）や志望理由を言葉にすることだった。先輩たちに添削してもらったおかげで、書類選考や１次面接は結構通った。ただ、役員面接で「我が社は何をしなければならないのか」などと大局的な質問をされると、全然答えられなかった。視座が低かった。

夏のインターン経由の早期選考は全滅。スカウトサービスを利用して、面接練習を繰り返した。その時に出会ったのが入社予定の会社だった。選考を通じて理解が深まり、気に入った。結局、内定を得た企業は自分がやりたいことを話した時に、面接担当者がすごくいい表情をしてくれていたと思う。

選考を通して感じたことは？

オレンジ やっぱり等身大で臨むことが一番大事。ある大手企業の最終面接で、大学への劣等感から、ほんの少しだけ見えを張ったことがある。面接担当者に感づかれ、鋭く突っ込まれて失敗した。見えを張ったらダメ。

イカ 面接官は巡り合わせだよね。偉そうだったり、威圧感があったりする人もいる。でも、物腰が柔らかくて、学生と対等に話をきちんと聞いてくれる役員もいた。わかってくれる人はいる。最初から身構えなくていい。

白米 私も同じ意見。私は運良く真剣に向き合ってくれる社会人ばかりだった。内定辞退の電話を入れた会社の担当者は「一緒に働けないのは残念だけど、あなたが自分の道を見つけられたのがうれしい」と鼻をすすって喜んでくれた。私も泣いてしまい、この会社で働けないことをとても寂しく感じた。就活は、信頼できる社会人とも出会える場だ。

後輩にメッセージを

オレンジ １人で抱え込まないこと。僕は最後まで総合商社にこだわり、苦しかったけど、部活の仲間らと「助け合って乗り越えよう」と声をかけあっていた。商社には落ちてしまったが、結果的に良い会社に内定できた。まずは縁のあったこの会社で全力で働くつもり。

つばき 私はマスコミ業界への心残りがある。でも、就活を通して「人の人生に関わりたい」という思いがずっとあることに気づき、それに「いいね」と言ってくれたのが入社予定の会社だった。転職も考えるが、興味のある広報や人事への部署異動も狙いたい。

後輩には、最初から無理だと志望先を絞らず、視野を大きく持ってほしい。私は、文字を書くのは好きだが、テレビは大して見ないので、テレビ局のインターンには、ほとんど応募しなかった。ただ、テレビも「情報を届ける」という点で、志望動機と重なることに気づいた。本選考を受けたテレビ局は４次面接まで進んだ。インターンに参加しておけば、結果は違っていたかもしれない。

白米 私も同じ会社に４０年近くいる自分の姿は想像できない。ある程度経験を積んだら、別の企業でキャリアアップをしていきたい。

会社選びでは、口コミサイトのほか、社員の座談会やインタビューをまとめた動画を見ていたが、ＯＢ・ＯＧ訪問はやった方がいいと思う。入社後のミスマッチが防げるはず。

イカ 初対面の人と話すのも、文章を書くのも苦手なので、再び就職活動をする気はない。内定先は幅広い事業を手掛けており、「社内転職」ができるところが魅力だった。各部署を見てまわり、自分に合う、合わないを考えようと思う。

後輩には、早期選考は「適度」に受けろと言いたい。自分は、たくさんインターンに応募したので、早期選考にも結構進めた。「選ばれし者」みたいでうれしかったが、何の準備もしていなかったので、すぐに見切られた。本選考の結果にも響いたと感じ、何度泣いたことか。準備不足と思ったら、早期選考は受けない勇気も必要だと思う。

