伊野尾慧と松本穂香がW主演を務める、1月18日スタートの新ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜よる10時15分～ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠）。

『50分間の恋人』は、AIだけが親友の変わり者イケメン・晴流(伊野尾)と、仕事に夢中な堅実女子・菜帆(松本)が繰り広げるズレきゅんラブコメディ。菜帆が晴流にコーヒーをぶちまけ、30万円もする服を汚してしまったことから、“弁償金の代わりに弁当を30回作る”という弁当契約を結ぶことに。菜帆は晴流のズレた言動に振り回されつつも、彼の優しさや真っすぐさに次第に惹かれていくが…ライバル会社に勤めていることが発覚！ スムーズにはいかないチグハグな二人の恋模様を描く。

本日よる10時15分にいよいよ初回放送を迎える本作。放送に先駆けて、Ｗ主演の伊野尾慧、松本穂香からのコメントが到着！

伊野尾慧 コメント

ラブコメとしてキュンキュンするところも沢山あるなと思ったんですけど、何より自分の役が本当にすごい変な役で、こんな人本当に実在するのかな？と思いました。撮影が始まってみたらもっと変な人が沢山いて、僕らも楽しく撮影出来ましたし、そんな姿を笑って楽しんでいただけたらなと、そういう作品になりました。

皆さんの過ごす一週間の締めくくりがすごいあたたかくハッピーな気持ちになるドラマだと思うので、ぜひぜひ「50分間の恋人」見ていただけたらなと思います！

松本穂香 コメント

私も台本を突っ込みながら読んだりしていたので、見ていただく皆さんにも笑いながらツッコみながら見ていただける作品になるんじゃないかなと思います。王道ラブコメを楽しみたいという方にももちろん楽しんでいただけると思いますし、ほっこりした場面も沢山あるので、日曜の夜に「次の日からまた頑張るぞ」と思えるようなドラマになっていると思いますので、ぜひ楽しんでみていただけたら嬉しいなと思います！



また、 本作の制作に携わった金井純一監督、森田美桜プロデューサーからのコメントも到着！これまでにもラブコメ作品の制作に携わり、過去にタッグを組んだこともあるふたりが、本作を制作する上でのこだわりや第１話の見どころを語っている。ふたりが話しているシーンはどのシーンなのか、ぜひ放送でチェックを！

金井純一監督 コメント

オリジナル作品であり、ストーリーもキャラクターも０から作り上げていくので、楽しみだなと思いました。晴流がユニークでズレた存在なので、愛されキャラになるように意識しつつ、キュンとするシーンは誰もがキュンとできるように全力で撮りました。俳優部と毎日意見交換し、特に伊野尾くんとはたくさん話して、モニター前はいつも賑やかでした。「ボーノ」の言い方について毎回話し合っていたので、注目してください。このドラマでしか見られない、味付け濃い目の愛されキャラクターが初回からたくさん登場します。ドラマを楽しんでいただき、明日からお弁当を作ってみようとか、誰かに食べてほしいとか、日常に新たな彩りが一つでも生まれたら嬉しいです。

森田美桜プロデューサー コメント

「50分間」だけのタイムリミット感と、気持ちを繋ぐ「お弁当」というほっこりアイテム。優しくてあったかい世界の「ぽやぽや」のラブコメディです！胸きゅんシーンで大切していたのは、動きの「間」。抱きしめるシーンでも、さっと抱きしめるのではなく、腰に手を回し、見つめ、さらに肩に手を回し、また見つめ…と段階をつけることで、「好き」という気持ちが溢れ、ドキドキ感を伝えられるのではと試行錯誤しました！

ちなみに、一見美しい胸きゅんシーン、実は、体幹の強さが必要なポーズもあり、伊野尾さん、松本さんに頑張ってもらいました（笑）そんな胸きゅんシーン、初回から登場しますので是非ご覧ください！



第１話あらすじ

辛島菜帆（松本穂香）は、ゲームソフトメーカー・ダブルスターズに勤めるキャラクターデザイナー。自分が創り出したキャラクターで人気ゲームを誕生させることを夢見て、精力的に社内コンペに参加しているが、結果はいまだ出ず。今度こそ！と自信作で臨んだキャラクター選考会でも、社長の杏野志麻（木村多江）から厳しい課題を突きつけられてしまう。

その日のお昼休み、菜帆はいつものように自慢の手作り弁当を持って公園に向かう。志麻に言われたことを考えながら上の空で歩いていたせいで階段を踏み外し、偶然そばにいた甘海晴流（伊野尾慧）にコーヒーをぶちまけてしまう！ 謝る菜帆に対し、「俺、被害者。君、加害者」と終始ぶっきらぼうな態度の晴流。なんと、菜帆が派手に汚してしまったＴシャツは、30万円もするヴィンテージ品だといい、弁償できずに菜帆は困り果ててしまう。そんな中、晴流はなぜか菜帆が持っていた弁当が気になり、まさかのつまみ食い！？ 呆気に取られる菜帆に、晴流は“弁償金の代わりに弁当を30回作ってきてほしい”という“ズレた”提案を持ちかける。さらには約束の証拠に、持っていた盆栽を押し付ける始末。突然の弁当契約だが、「加害者」と言われた菜帆は提案をしぶしぶ受け入れてしまう。こうして二人は、昼休みの50分間だけ会うように。

――しかしこの時菜帆は、まだ知らない。晴流の正体が憎きライバル会社のトップクリエイターであることを。二人の関係は一体どうなる！？

【番組情報】

「50分間の恋人」

ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット2026年1月18日スタート 毎週日曜よる10時15分

★放送終了後、TVerで見逃し配信

U-NEXT、Prime Video でも全話配信

公式HP https://www.asahi.co.jp/50min/

TVer番組ページ：https://tver.jp/series/srpbldzfq7

【キャスト＆スタッフ】

出演：伊野尾慧 松本穂香

味方良介 秋元真夏 黒田光輝 田村健太郎 中田クルミ 田畑志真 おいでやす小田／高橋光臣 木村多江