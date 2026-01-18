ロバート馬場、家計を救う“210円”もやしあんかけラーメン 反響相次ぐ「この時期にぴったり」
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「安い！簡単！そして…絶望的に旨い！【もやしあんかけラーメン】食材費210円♪家計救済バカ旨レシピ」と題した動画をアップした。
【動画】家計を救う“210円”もやしあんかけラーメンレシピ
概要欄では「今回は食材２つでできちゃう「もやしラーメン」を作りました。調味料もたった2つで味が決まり、食材費も210円とお財布に優しくて、あっという間にできちゃうので、ぜひ試してみてくださいね」との文言とともに、レシピを公開。
約15分で完成し、難易度も低めとあって、ファンからは「この時期にぴったり」「家計にやさしすぎる」などといった感想が相次いで寄せられている。
