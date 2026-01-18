Photo:aica

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

これまで食器用洗剤は、正直どれもしっくりくるものがありませんでした。汚れは落ちるけれど手が荒れたり、香りが強すぎたり……。

そんななかで使ってみた「ミズカラ洗剤」は、やさしい使い心地と十分な洗浄力のバランスが心地いい一本。食器洗いから掃除までこれ一本でまかなえて、毎日のキッチンに自然となじみそうです。

油を超細かく分散。だから汚れが落ちる

「ミズカラ洗剤」は、汚れを“力で落とす”のではなく、油汚れを超微細なナノメーターオーダーまで細かく分解し、再びくっついてしまう現象を防ぐ仕組みです。

この働きによって、フライパンや食後の食器についた頑固な油汚れもゴシゴシこすらなくてもすっと落ちる感覚。

もともと食品加工工場や飲食店の現場で実力を発揮してきた洗剤なので、洗浄力も抜群！泡もきめ細やかです。

【28億mlの実績】手肌も地球も、がんこ汚れにも。ぜんぶやさしい、新しい中性洗剤 2,950円 【数量限定 15％OFF】ミズカラ洗剤 1L

さらに、分解された油は水と一緒に流れていくため、排水口や配管に汚れが残りにくいのも特徴です。

食器だけじゃない。希釈次第で家じゅう使える

「ミズカラ洗剤」は、食器用洗剤でありながら“使い道を限定しない”のも大きな特長。ポイントは、汚れの強さに合わせて水で薄めて使えることです。

たとえば、毎日の食器洗いなら「水3：洗剤1」。スポンジに含ませて使うと、泡立ちは控えめでも油汚れがきちんと落ち、洗剤の量も最小限で済みます。フライパンや食後のベタつきが気になる食器は少し濃いめに。

一方、キッチン周りや掃除用途ではさらに薄めて使えます。レンジ周りや換気扇などの油汚れには4〜10倍希釈。

テーブル拭きや床掃除などの軽い汚れには20倍希釈が目安。希釈液を作っておいて、スプレーボトルに入れておくのも便利。

さらに、つけ置き洗いには300倍希釈。油汚れのついた食器や調理器具をしばらく浸けておくだけで汚れが浮き上がり、こすらずに落とせます。

綿・麻・合成繊維などの衣類にも使用できますが、もともとは食器洗いや掃除用途を主軸に設計されているため、衣類用としては発泡性がやや高め。そのため、洗濯に使う場合は少量から試すのがおすすめです。

「排水までキレイ」。水の流れを変える洗い心地

「ミズカラ洗剤」を使い続けてみて気づいたのが、洗い終わったあとの排水のスムーズさ。油汚れが細かく分解され、水と一緒に流れていく感覚があります。排水口に油分が残りにくく、ぬめりやニオイが気になりにくいのも印象的でした。

日々の食器洗いが、排水まわりのストレス軽減につながっていると実感できます。

しっかり落ちるのに手肌への刺激が少ないのも魅力。泡立ちは控えめですが洗浄力は十分で、洗い終わったあとにつっぱりにくく毎日使っても負担を感じにくい設計です。

さらに、洗剤特有のツンとした香りがなく、ほのかでやさしい香りなのも好印象。食器洗い中に空気がこもらず、キッチンに立つ時間が快適に感じられました。

必要な分だけ希釈して使えるので無駄がなく、環境への配慮という点でも納得感のある「ミズカラ洗剤」。さらに詳しく知りたい方は、下記のリンクから販売ページもチェックしてみてください。

Source:CoSTORY

本記事制作にあたりエシカルハウスより製品の提供を受けております。