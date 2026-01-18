「網膜剥離」になると”視界に何が起こる”？症状と原因を医師が解説！

視野の一部が欠けている・視野が歪んで見えるといった症状が現れた場合、「網膜剥離」を起こしている可能性が考えられます。

網膜剥離は、眼球内部にある網膜という部分が剥がれ落ちてしまう病気です。発症の原因は様々ですが、外傷・加齢・強度の近視などで引き起こされます。

治療開始が遅れた場合、視力の回復が見込めなくなってしまう恐れもあるため注意が必要です。

今回は、網膜剥離の症状・網膜剥離になりやすい人の特徴についても詳しく解説します。

監修医師：

郷 正憲（徳島赤十字病院）

徳島赤十字病院勤務。著書は「看護師と研修医のための全身管理の本」。日本麻酔科学会専門医、日本救急医学会ICLSコースディレクター、JB-POT。

網膜剥離の症状や原因

網膜剥離はどのような病気ですか？

網膜剥離とは、眼球の中にある網膜が、その周囲から剥離してしまう病気です。網膜は、光を感知して脳に伝える役割を持っている重要な組織であり、網膜剥離が起こると視力の低下や失明の原因になります。この病気が疑われる場合には、早期の診断と治療が必要です。特に網膜剥離が起こりやすい年齢は20歳代と50歳代です。網膜剥離は、前駆症状を早期に発見できれば未然に防げます。そのため、眼科での定期健診を受けることがおすすめです。

症状を教えてください。

網膜剥離の症状には、以下のようなものがあります。

視野の一部が欠けている

視野の一部が歪んでいる

視力の低下を感じる

また、この病気の前駆症状としては以下のような症状があげられます。

視界に小さな粒や糸くずのような物体が浮かんで見える

暗い場所にいるときや目を閉じたときに光が見える

視界全体が薄暗くなって見える

これらの症状が現れた場合には、網膜剥離の一歩手前である「網膜裂孔」という状態の可能性があります。そのため、放置せずに眼科医の診察を受けることが大切です。

網膜剥離は早期に発見し適切な治療を行わないと、失明の原因になることがあるため注意しましょう。

発症の原因を教えてください。

網膜剥離の原因は様々ですが、加齢や外傷によって引き起こされることが一般的です。その他、糖尿病などの基礎疾患が原因となることもあります。

加齢による硝子体剥離

通常、網膜はゼリー状の物質で満たされた硝子体と密着した構造になっています。しかし加齢に伴って硝子体が縮小し、網膜から剥がれてしまうことにより、網膜に負担がかかってしまうのです。この状態が続くことで、網膜剥離が起こるリスクが高くなります。

近視

強い近視が原因で網膜剥離のリスクが高まることもあります。強い近視の人は、定期健診を受けることが重要です。

外傷

眼球に激しい衝撃が加わることで網膜が剥離する可能性があります。例えば、眼球をたたかれたり何かにぶつけたりした後には注意してください。

糖尿病

糖尿病を患っている人の場合、糖尿病網膜症を引き起こすことがあります。糖尿病性網膜症が悪化すれば、網膜剥離の原因となるでしょう。血糖コントロールや定期健診を受けることが大切です。

これらのように様々な原因で網膜剥離が起こります。網膜剥離は突然発症することが多いため、早期発見・早期治療が重要です。

網膜剝離はどのような見え方をしますか？

網膜剝離は、網膜が眼球の内部から剥がれ落ちる状態のことです。この病気が起こると、視覚障害が発生し、最悪の場合失明することもあります。繰り返しになりますが、網膜剝離の特徴的な見え方としては以下のようなものが挙げられます。

突然、一部の視野が暗くなったり、ぼやけたりする

視野が歪んで見える

光の点滅や閃光が見える（光視症）

視界に細かい粒や蜘蛛の巣のような糸くずが浮かぶ（飛蚊症）

光の点滅や穿孔が見えるのは「光視症」です。また、視界に細かい粒や蜘蛛の巣のような糸くずが浮かぶ症状は「飛蚊症」といいます。

これらの症状は、網膜剥離の前駆症状として現れることが多いです。例えば、網膜が剥がれ落ちる前の「網膜裂孔」という状態で光視症や飛蚊症を自覚することがあります。

そのため、これらの症状が現れた場合は、すぐに眼科医に相談するようにしましょう。特に、視野の一部が急激に暗くなったり閃光が強くなったりした場合、網膜剥離である可能性が高いです。早急に受診するようにしてください。

編集部まとめ



視野の一部が欠けたり歪んだりしてしまう「網膜剥離」は、年齢問わず誰にでも起こりうる病気です。

最悪の場合、失明してしまう恐れもあるため注意しましょう。特に中高年の人・近視が強い人・糖尿病を患っている人などは、発症のリスクが高まります。

定期的な眼科受診を受け、早期発見・治療を心がけましょう。さらに、長時間のパソコン作業やスマートフォンの使用を避け、眼を労わることも大切です。

眼を酷使したときには、しっかり休息をとることも心がけてみてください。

参考文献

網膜症（糖尿病情報センター）